Gli inquilini del Grande Fratello danno il via alla nuova diretta ballando sulle note di Footloose: ecco il video del momento

La diretta di questa sera del Grande Fratello è iniziata con una sorpresa inaspettata. Gli inquilini hanno infatti dato il via alla puntata ballando sulle note di Footloose.

Il Grande Fratello si trasforma in Amici

È finalmente iniziata una nuova imperdibile puntata del Grande Fratello. A distanza di una settimana dalla scorsa diretta, il reality show è tornato in onda su Canale 5 e di certo si preannuncia una serata di fuoco. Tanti gli argomenti che verranno affrontati e alcuni nodi verranno al pettine. In attesa di scoprire cosa succederà però poco fa per tutto il pubblico è arrivata un’inaspettata sorpresa.

Tutto è iniziato quando Alfonso Signorini si è collegato con la casa per salutare per la prima volta stasera i concorrenti. A quel punto gli inquilini hanno iniziato a ballare sulle note di Footloose, esibendosi con una coreografia ideata da Enzo Paolo Turchi.

La simpatica performance ha fatto sorridere tutto il pubblico e non è mancato un fragoroso applauso da parte di tutto lo studio del Grande Fratello. Il video del momento nel frattempo sta già facendo il giro dei social e di certo sta conquistando i fan del reality show.

Ma cosa accadrà stasera all’interno della casa? Non resta che attendere per scoprirlo.