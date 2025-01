Pomeriggio 5 ha mostrato una breve clip con immagini inedite della lite tra Ilaria e Helena avvenuta dopo l’ultima puntata del Grande Fratello.

Le immagini inedite della lite tra Ilaria e Helena al Grande Fratello

Come di consueto, anche quest’oggi a Pomeriggio 5 si è parlato di Grande Fratello. Ospite in studio anche Cesara Buonamici per discutere delle recenti dinamiche e della puntata di questa sera.

Durante la sezione dedicata al reality, è stata mostrata una clip esclusiva che ha rivelato parzialmente uno dei momenti più tesi dell’ultima settimana nella casa del Grande Fratello. Parliamo della lite tra Ilaria Galassi e Helena Prestes.

Lo scontro risale alla notte subito dopo la puntata. Le immagini, precedentemente censurate durante la trasmissione in diretta, hanno sollevato discussioni accese soprattutto sui social.

Nel video, si vede Ilaria Galassi, ex volto di Non è la Rai, che domanda ad alcuni coinquilini con insistenza se Helena avesse nominato i suoi figli durante la puntata. Visibilmente agitata, Ilaria poi si dirige verso Helena con un atteggiamento minaccioso, ripetendo la stessa domanda direttamente a lei.

La clip, seppur incompleta, mostra un momento di alta tensione. Helena si trova sdraiata sul letto e viene trattenuta da Zeudi, probabilmente nel tentativo di calmarla.

Nel frattempo, Ilaria, in piedi sopra di loro, continua a incalzare con domande insistenti e un atteggiamento che molti hanno giudicato aggressivo. La clip non mostra né gli attimi antecedenti, che hanno portato Helena a dover essere calmata da Zeudi, né gli attimi successivi.

In studio a Pomeriggio 5, Myrta Merlino e i suoi ospiti hanno commentato le immagini, sottolineando come il clima nella casa stia diventando sempre più teso, soprattutto a seguito delle ultime nomination.

Intanto, la lite tra Ilaria e Helena promette di essere un tema centrale della puntata di stasera, insieme allo scontro che la modella brasiliana ha avuto anche con Jessica. Si prospetta una serata davvero ricca.