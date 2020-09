1 Gli ingressi dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5 saranno divisi in due puntate: ecco chi entrerà lunedì e chi invece venerdì

Mancano ormai solo poche ore al debutto ufficiale del Grande Fratello Vip 5. Tutto è pronto per la prima puntata della nuova edizione del reality, che andrà in onda su Canale 5 lunedì 14 settembre. Alfonso Signorini, che per la seconda volta tornerà nelle vesti di conduttore del programma, promette grandi emozioni, e senza dubbio le aspettative non saranno deluse. Ben 20 saranno i concorrenti che quest’anno varcheranno la tanto ambita porta rossa, mettendosi alla prova con questa nuova esperienza televisiva. Tuttavia sembrerebbe che non tutti i protagonisti del reality entreranno nel corso della prima puntata.

Come sappiamo infatti, dopo il successo della scorsa edizione, anche per il Grande Fratello Vip 5 i vertici Mediaset hanno optato per i due appuntamenti settimanali, uno il lunedì e uno il venerdì. Per questo motivo si è anche deciso di dividere l’ingresso dei concorrenti in due puntate diverse. Ma chi entrerà lunedì e chi invece venerdì? Ecco cosa viene riportato su Biccy:

“Proprio come la precedente edizione anche questa vedrà l’ingresso dei concorrenti scaglionato in due puntate. Nella prima puntata, che andrà in onda lunedì 14, entreranno in Casa 12 concorrenti: Elisabetta Gregoraci, Fausto Leali, Enock Barwuah, Tommaso Zorzi, Dayane Mello, Patrizia De Blanck, Massimiliano Morra, Adua Del Vesco, Flavia Vento, Matilde Brandi, Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli”.

Venerdì 18 settembre sarà la volta del secondo gruppo di concorrenti, che varcheranno la porta rossa del Grande Fratello Vip 5. Ecco di chi si tratta:

“Nella seconda puntata, che andrà in onda venerdì 18, entreranno in Casa i restanti 9 concorrenti: Maria Teresa Ruta con la figlia Guenda Goria (che valgono come unico concorrente), Paolo Brosio, Stefania Orlando, Fulvio Abbate, Myriam Catania, Denis Dosio, Francesca Pepe e Francesco Oppini”.

Non resta che attendere dunque per scoprire quello che accadrà. Nel mentre qualche giorno fa lo stesso Alfonso Signorini ha svelato che tra due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 ci sono delle tensioni in corso, e che dunque potrebbero esserci grossi colpi di scena. Rivediamo di chi si tratta e le parole del conduttore.