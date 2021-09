1 Le ipotesi degli scommettitori

Mancano ormai pochissime ore al debutto del Grande Fratello Vip 6, e finalmente tutto inizia a essere pronto per la prima puntata di questa nuova attesa edizione. Come sappiamo per la terza volta di fila alla conduzione ci sarà Alfonso Signorini, pronto a rimettersi in gioco. Nel mentre alcuni giorni fa abbiamo scoperto chi sono i concorrenti che quest’anno varcheranno la porta rossa, e che ci terranno compagnia per i prossimi mesi. Senza dubbio non mancheranno grandi colpi di scena e forti emozioni, e di certo ne vedremo delle belle. Attualmente i Vipponi, come prevedono le norme anti Covid attualmente in vigore, sono reclusi in hotel già da qualche giorno, e si stanno preparando per affrontare al meglio questa esperienza.

Nel frattempo sul web sono partire le scommesse dei bookmakers in merito al probabile vincitore di questa edizione. Nonostante il reality non sia ancora iniziato, già numerose sono le ipotesi sull’ipotetico primo classificato, e sembrerebbe che le idee siano ben chiare.

Ma chi potrebbe vincere il Grande Fratello Vip 6 secondo gli scommettitori? Stando a quanto riporta Eurobet, pare che il più quotato sia Manuel Bortuzzo, con 4.00. A seguire troviamo Sophie Codegoni, quotata a 8.00, Francesca Cipriani, quotata a 9.00, e Raffaella Fico, Aldo Montano, Soleil Sorge e Samy Youssef, quotati a 11.00.

Precisiamo naturalmente che al momento è ancora troppo presto per poter fare delle ipotesi sul vincitore di questa nuova edizione, non essendo ancora partito il programma. Non è escluso tuttavia che i Vipponi in gara quest’anno daranno il massimo per regalarci grandi emozioni. Nel mentre solo qualche giorno fa Alfonso Signorini ha svelato le novità della nuova casa. Andiamo a rivedere le sue parole.