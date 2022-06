1 Chadia Rodriguez al Grande Fratello Vip 7?

Mancano ancora tre mesi alla partenza del Grande Fratello Vip 7 ma come sappiamo sono già settimane che la grande macchina del reality show si è messa in movimento. Da tempo come se non bastasse circolano sul web i nomi dei presunti nuovi concorrenti che da settembre abiteranno la casa di Cinecittà. Tuttavia al momento si tratta solo di indiscrezioni e ancora nessuna conferma è giunta in merito. Gli autori infatti sono ancora alla ricerca del cast perfetto, che verrà ufficializzato nelle settimane a venire. In queste ore intano un nuovo nome sta facendo il giro dei social.

Stando a quello che svela Biccy in esclusiva, sembrerebbe che a far parte del Grande Fratello Vip 7 possa esserci Chadia Rodriguez. Nata in Spagna nel 1998 la rapper, all’anagrafe Chadia Darnakh, ha ben presto raggiunto il successo proprio nel nostro paese. Dopo aver sfilato come modella, la Rodriguez ha debuttato nel mondo della musica e successivamente come conduttrice. Attualmente infatti conduce su Discovery il programma Sex, Lies & Chadia. Pare dunque che la rapper possa essere uno dei prossimo volti del reality, e in merito si legge:

“In esclusiva posso anticiparvi che ci sarà anche Chadia Rodriguez al Grande Fratello Vip. Anche se forse sarebbe più corretto scrivere ci sarebbe, dato che la firma sul contratto manca tutt’ora. Quel che è certo è che la rapper e conduttrice ha sostenuto il provino e tutti gli autori, compreso Alfonso Signorini, se ne sono innamorati. Ora, a decidere se entrare in Casa, spetta solo alla Rodriguez”.

Cosa accadrà dunque? Chadia Rodriguez farà davvero parte del cast del Grande Fratello Vip 7? Mentre attendiamo di saperne di più qualche giorno fa a parlare della sua ipotetica partecipazione al reality è stato Antonino Spinalbese, ex di Belen. Andiamo a rivedere le sue parole e la presunta reazione della showgirl argentina.