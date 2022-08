1 I primi nomi ufficiali del Grande Fratello Vip 7

Manca ormai un mese e mezzo alla partenza ufficiale del Grande Fratello Vip 7, e tutto inizia a essere pronto per la nuova edizione del reality show. Come sappiamo attualmente sono già state confermate le due opinioniste ufficiali, che sono Sonia Bruganelli e Orietta Berti, mentre ancora molto mistero c’è intorno al cast di Vipponi. Da settimane numerose sono le indiscrezioni circa i prossimi concorrenti del programma, tuttavia a oggi ancora nessuna conferma è giunta in merito. Da giorni tuttavia Alfonso Signorini, che per la quarta di volta di fila sarà alla conduzione del reality, sta seminando sui suoi social diversi indizi legati ai prossimi inquilini della casa di Cinecittà, e naturalmente gli utenti si sono divertiti nel cercare di indovinare le identità dei concorrenti.

Poche ore fa però proprio Signorini è stato ospite de La Terrazza Della Dolce Vita, format che Simona Ventura tiene insieme a Giovanni Terzi in un noto hotel di Rimini. Nel corso dell’intervista il conduttore ha in qualche modo confermato i primi tre Vipponi del Grande Fratello Vip 7! La Ventura infatti ha cercato di far sbilanciare Signorini, facendogli delle domande legate agli indizi che ha pubblicato. Queste le dichiarazioni del presentatore:

“Smalto rosso di Chanel, si pensa a Pamela Prati. Acqua, fuoco o fuochino? Acqua. Se tu mi chiedi se Pamela Prati c’è al Grande Fratello io ti rispondo fuochino. Ma quello smalto rosso non si rifaceva a Pamela. […] La sorella di Elettra Lamborghini, Ginevra? Fuochino. L’ho presa in considerazione. […] Antonino Spinalbese? Che pa*le! Ti ho già risposto. Guarda che i veri colpi non sono stati ancora annunciati. Ce ne sono parecchi in questo cast”.

Pare dunque che Pamela Prati, Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese faranno parte del Grande Fratello Vip 7! Qualche giorno fa nel mentre a parlare è stato Alex Belli, che ha svelato se tornerà realmente anche per la prossima edizione del reality. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.