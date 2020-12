2 Il Grande Fratello Vip salta la puntata di Natale: Alfonso spiega il motivo

La puntata del Grande Fratello Vip di Natale è saltata, ma per quale motivo? Molti telespettatori si aspettavano, come di consueto, di guardare l’appuntamento del venerdì sera. Tuttavia sono rimasti sorpresi quando hanno constato che invece il Grande Fratello Vip non sarebbe andato in onda.

Ma come mai non c’è stata la puntata di Natale? La ragione l’ha spiegata direttamente Alfonso Signorini nella diretta di lunedì 21 dicembre. Il conduttore, infatti, ha aperto la serata festeggiando il Natale e preparando le sorprese natalizie per gli inquilini. Un gesto anticipato rispetto alla festività, ma dovuto per via del fatto che il 25 non sarebbero andati in onda.

Signorini nel corso della puntata ha infatti spiegato che non ci sarebbe stato l’appuntamento di venerdì 25 dicembre. Questo per permettere agli ospiti, agli opinionisti e allo stesso Alfonso di passare il Natale in tranquillità. L’annuncio è stato reso noto anche ai vipponi, che nel momento delle nomination hanno infatti scoperto che il Grande Fratello Vip sarebbe tornato lunedì 28 dicembre.

Dunque non è successo nulla di strano, semplicemente gli autori hanno optato per un giorno “di riposo” almeno durante il Natale. Stessa cosa non si può dire per Capodanno, quando eccezionalmente il Grande Fratello Vip andrà in onda per festeggiare insieme l’inizio del 2021.