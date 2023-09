Guè Pequeno contro influencer ed ex vipponi al Festival di Venezia: “Un red carpet pieno di stro***”

NEWS

Debora Parigi | 2 Settembre 2023

Parole pesanti quelle di Guè Pequeno verso i non attori presenti al Festival di Venezia

Si sta svolgendo in questi giorni il Festival di Venezia, la kermesse dedicata al cinema in cui vengono presentati tantissimi nuovi film. E che vede anche la premazione di personaggi famosi non solo per il cinema, ma anche per i progetti di grande importanza. Ma sul red carpet da molti anni, ormai, non vediamo solo attori, ma anche altri personaggi legati ad esempio al mondo del web oppure che hanno fatto programmi TV. E questo suscita sempre dibattito sul quale oggi è intervenuto anche Guè Pequeno.

Il cantante, infatti, con un tweet si è scagliato contro la presenza massiccia al Festival di infleuncer o ex partecipanti di reality e programmi TV simili. E per muovere la sua dura critica ha usato parole davvero molto forti e che hanno dato origine e una serie di commenti. Ha infatti scritto: “Un altro Venezia con un red carpet pieno di stronzi, gente del GF, e influnienter che non hanno mai visto un film”.

un altro Venezia con un red carpet pieno di stronzi , gente del GF, e influnienter che non hanno mai visto un film — Guè (@THEREALGUE) September 2, 2023

Come detto, Guè Pequeno è andato diretto e senza censure nell’esprimere il suo pensiero. E questo pensiero ogni anno salta fuori dato che sul red carpet del Festival di Venezia sfilano non solo influencer molti noti, ma anche personaggi di reality o che sono diventati “famosi” da poco e nulla hanno a che vedere col mondo del cinema. E se ogni anno ci chiediamo perché, ogni anno c’è anche la risposta.

In pratica Festival come quello di Venezia non sono solo un luogo dedicato al cinema. Bensì il red carpet si trasforma in una vetrina che permette a stilisti e persone che fanno parte del mondo della moda di presentare in anteprima le loro creazioni. Per farlo non bastano solo gli attori (che spesso hanno uno stilista di fiducia). Ma le case di moda chiamano anche altre persone più o meno famose per indossare queste novità (sia abiti che gioielli). Tra l’altro intorno al Festival si tengono anche molti party legati proprio al settore del fashion.