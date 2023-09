NEWS

Andrea Sanna | 2 Settembre 2023

Temptation Island

Nuova segnalazione su Francesca e Manuel, ex protagonisti di Temptation Island: i due beccati alla stessa festa

La segnalazione su Francesca e Manuel di Temptation Island

Mentre Manuel Marascio e Isabella Recalcati hanno presenziato al Festival del Cinema di Venezia (e non sono mancate critiche), un’altra coppia di Temptation Island torna a far parlare di sé a causa di un avvistamento: i protagonisti di cui vi parliamo sono stati beccati insieme alla stessa festa.

Nel dettaglio facciamo riferimento a Manuel Maura e Francesca Sorrentino. Nel programma avevano raccontato le difficoltà del loro rapporto a causa anche dei continui tradimenti di lui. Al falò di confronto hanno poi deciso di comune accordo di uscire separati dal reality. E dopo un mese dalla fine della trasmissione avevano confermato le loro volontà.

Dopo la partecipazione a Temptation Island non sono mancate le segnalazioni, che hanno lasciato pensare a un ipotetico ritorno di fiamma. Beccati insieme in svariate occasioni qualcuno ha dubitato che ci fosse qualcosa sotto. C’è da dire che Francesca ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento sentimentale e l’essersi trovati nei medesimi posti è stato solo un caso.

Very Inutil People nelle scorse ore ha ricevuto la segnalazione di una fonte, che li avrebbe beccati nel medesimo locale di Frosinone. Secondo quanto si legge tra loro ci sarebbero stati scambi di sguardi e non sarebbero mancati abbracci. Ecco qui i dettagli….

Segnalazione su Manuel e Francesca di Temptation Island – Very Inutil People

Stando a quanto riportato dai messaggi Francesca avrebbe anche guardato storto Manuel. Quest’ultimo l’avrebbe raggiunta per dirle qualcosa e lei l’avrebbe poi seguito. Qui sotto altre informazioni…

Storia Instagram Very Inutil People sulla coppia di Temptation Island

Instagram Stories – Very Inutil People su Manuel e Francesca di Temptation Island

Precisiamo che si tratta di indiscrezioni e che non c’è alcuna conferma da parte dei diretti interessati. Soffermandoci poi proprio sulle parole di Francesca dei giorni scorsi, non vi sarebbe alcun coinvolgimento sentimentale e lei (così come Manuel) avrebbe voltato pagina.