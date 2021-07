Il Grande Fratello Vip 5 è ormai finito da diversi mesi, ma gli ex inquilini della Casa più spiata d’Italia fanno ancora molto parlare di loro. Questa volta ci concentriamo su Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta, e sul rapporto con Tommaso Zorzi. Se all’interno del reality tutto sembrava procedere a gonfie vele tra grandi simpatie, adesso sembra che lo cose siano cambiate. Ne ha parlato proprio l’ex gieffina, come riporta anche Isa e Chia, durante un’intervista sul settimanale Chi. Ecco le sue parole:

Questa chiacchiera arriverà? Lo vedremo. Nel frattempo, Guenda Goria, mentre aspetta di parlare con Tommaso Zorzi, si gode la sua storia d’amore proprio con Mirko Giacinto, dopo aver chiuso il capitolo con Telemaco Dell’Aquila. Un incontro inaspettato che ha fatto tornare il sole nel suo cuore:

Evitavo il suo provarci da scapestrato. Quella sera, quando ho proposto una carbonare, lui mi ha chiesto se poteva accompagnarmi a prendere gli ingredienti a casa. È stata la carbonara più lunga della mia vita. Non siamo più tornati. La passione ha avuto la meglio, la chimica ha fatto il resto. Ecco che lo scapestrato che mia madre auspicava per me al GF Vip è arrivato. Da quel momento non ci siamo più staccati.