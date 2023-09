Guendalina Canessa è una furia e urla in centro a Milano contro alcuni ragazzini: “Generazione di bruciati” – VIDEO

NEWS | Social

Debora Parigi | 7 Settembre 2023

Lo sfogo di Guendalina Canessa contro i giovanissimi

Vi ricordate di Guendalina Canessa? Ex volto del Grande Fratello, ha avuto anche una lunga relazione con Daniele Interrante dalla quale è nata una figlia. Ma oggi parliamo di lei non per notizie riguardante il gossip o la carriera televisiva, ma per un fatto avvenuto in centro a Milano che è stata proprio lei a raccontare.

In pratica Guendalina stava camminando per le vie di Milano quando, mentre era in Piazza del Duomo, si è ritrovata di fronte una scena che l’ha mandata su tutte le furie. Ha visto un ragazzino prendere a calci un piccione. Lei non ci ha visto più e ha iniziato a urlargli contro. Poi ha raccontato tutto nelle storie del suo profilo Instagram.

“Sono una bestia!”, ha iniziato Guendalina Canessa. “C’era questo ragazzino che ha iniziato a prendere a calci un piccione. Voi mi direte, ‘un piccione’. Ca**o no, gli ho detto: ‘Scusami, ti piacerebbe se ti prendessi io a calci nel c**o?’. Io sono stanca di vedere queste cose. Sono stufa, basta. Io rispetto pure i piccioni”.

Poi l’ex volto del Grande Fratello ha continuato andando ad arrabbiarsi proprio con questa generazione di giovanissimi che, a suo dire, non avrebbe più rispetto per nulla. “Siete una generazione di bruciati!”, ha sentenziato. “Mi fate schifo, schifo. Sì, dico a voi ragazzini e ragazzine di me**a”. E ha continuato dicendo: “A chi devo dare la colpa? Ai social? A questi video di TikTok di me**a? O devo dare la colpa ai genitori?”.

Guendalina Canessa furiosa contro alcuni ragazzini pic.twitter.com/JsTAMKygJb — disagiotv (@disagio_tv) September 7, 2023

Guendalina Canessa era allibita per la scena vista, non riuscendo a darsi una spiegazione per certe azioni. “Ma come vi viene in mente di tirare dei calci a un povero animale che è lì che non vi ha fatto niente e non vi dà fastidio?”. E poi ha concluso: “No io sono impazzita. Mi sono messa a urlare in piazza Duomo, sono stufa, mi fate schifo. Siete una generazione di me**a, mi vergogno per i vostri genitori e mi fanno schifo pure loro, me**e!”