NEWS

Nicolò Figini | 7 Settembre 2023

La figlia di Guendalina Tavassi con un calciatore?

In queste ore si sta diffondendo il gossip secondo il quale Gaia Nicolini, la figlia di Guendalina Tavassi, potrebbe avere un flirt in corso con il calciatore Radja Nainggolan. A quanto pare sabato scorso la ragazza avrebbe preso un aereo per Anversa e dopo poche ore ha pubblicato una Instagram Story in cui si trovava a casa dello sportivo. Questa, però, è stata rimossa subito dopo.

L’indiscrezione è stata rilasciata dal profilo Instagram sdtv.gossip e informerebbe del fatto che i due avrebbero trascorso quattro giorni tra casino e drink a casa dell’atleta. La frequentazione dovrebbe essere nata sui social e in seguito viene aggiunto:

“Le nostre fonti parlano di una liason nata proprio su Instagram. Ma il calciatore esattamente fino a due settimane fa stava con la sua storica compagna Claudia. Chiuso il calciomercato Naingollan ha chiuso nuovamente la sua storia d’amore con la madre dei suoi figli con la quale è ancora sposato a tutti gli effetti?

E Guendalina, madre celebre di Gaia, è a conoscenza di questa situazione? Ps: da attenti osservatori lo scorso diciannove giugno sappiamo che il calciatore era alla festa di compleanno della ragazza. Come mai? Flirt già in corso…“

Al momento non sappiamo cosa ci sia di vero in tutto questo. La cosa certa è che manca l’ufficialità da parte della figlia di Guendalina Tavassi e del calciatore. Vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessimo saperne di più. Nel frattempo continuate a seguirci, come sempre, per non perdervi tante altre news.