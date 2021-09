Harry Styles indossa due ali rosa e si trasforma in una Winx durante un concerto (FOTO)

1 Il look di Harry Styles al suo concerto

Dopo il rinvio causa Covid-19, è finalmente iniziato il tour musicale di Harry Styles negli Stati Uniti. Gli eventi si sarebbero dovuti svolgere nel 2020, ma lo scoppio della pandemia ha rimandato tutto. Per fortuna il 2021 è stato l’anno della ripartenza per il cantante ex One Direction e così il 4 settembre ha inaugurato il tour con la prima tappa, quella a Las Vegas.

Ma noi oggi vogliamo invece parlare del concerto che si è svolto giovedì 9 settembre a San Antonio, in Texas. Sfoggiando i suoi vari look sul palco, con cambio d’abito, ad un certo punto Styles ha indossato un paio di ali. Inutile dire che le foto hanno fatto subito il giro del web tra apprezzamenti e anche qualche battuta simpatica da parte dei suoi fan.

Sì perché, come in molti hanno fatto notare sui social (in particolare su Twitter), Harry Styles sembra una vera e propria Winx!

Harry Styles as new winx pic.twitter.com/bHygEQaQO4 — elle.💭 (@criedtowolves) September 11, 2021

harry styles ad tecna from winx pic.twitter.com/EdSOaoIjzB — rebi (@onlythesxwalls) September 10, 2021

Il cantante potrebbe tranquillamente interpretare Tecna nella serie TV sulle Winx targata Netflix.

A parte gli scherzi e l’ilarità, chi era presente a queste prime date del tour, ha raccontato di quanto sia bello ed emozionante il concerto di Harry.

