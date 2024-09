La vita di Helena Prestes non è stata facile prima in Brasile e poi anche i primi anni di lavoro in Italia

La vita di Helena Prestes non è stata facile. Ha passato un’infanzia complicata con i suoi genitori e anche in Italia, all’inizio, ha fatto di tutto per pagare l’affitto quando ancora il lavoro di modella non era ingranato. Al GF ha quindi fatto alcune confessioni sul suo passato e sui rapporti attuali con i genitori.

La vita difficile di Helena Prestes prima di diventare famosa

Nata e cresciuta nella periferia di San Paolo di Brasile, Helena Prestes ha avuto un’infanzia molto difficile che è durata anche nei primi anni in Italia prima ancora che diventasse famosa. Come ha raccontato prima ancora del suo ingresso nella casa, la situazione in famiglia era molto complicata. C’erano continui litigi ed era davvero orribile vivere lì.

Quando ha potuto, quindi è fuggita in Italia per lavorare come modella. E qui ha scoperto che questo lavoro era molto rigido e doveva lavorare sodo. Per questo ci è voluto un po’ di tempo per ingranare. Così, i primi tempi, ha dovuto trovare altri modi per pagari l’affitto e le bollette. “Tagliavo e vendevo i miei capelli per pagari l’affitto”, ha rivelato parlando con Alfonso Signorini. Il conduttore è rimasto sconvolto da questa rivelazione.

Poi ha parlato anche del rapporto con i genitori. In settimana Amanda, ad esempio, le ha chiesto dei suoi genitori. E lei ha risposto che sono in Brasile, ma non li vede più da molto tempo. La figura paterna le è sempre mancata, lo ricorda solo in litigio continuo con la madre. E poi nelle case di recupero perché beveva alcol.

La lunga strada percorsa da Helena, che l'ha resa la persona che è oggi… la sua non è stata un'infanzia spensierata. #GrandeFratello pic.twitter.com/bob59LTzCu — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 30, 2024

Il rapporto con la mamma è sempre stato presente anche mentre lei è venuta in Italia. Ma quando qualche anno fa Helena Prestes le ha parlato di avere un fidanzato e che le avrebbe mandato meno soldi per pensare più a se stesso, sua madre l’ha presa male e ha smesso di parlarne. Infatti a marzo lei è tornata in Brasile, ma non è riuscita a vedere e sentire la mamma. Infatti ha aggiunto che non sa nemmeno se possa essere ancora viva.