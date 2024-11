Il momento d’oro di Madame Lunà. Artista riconosciuta e certificata su Instagram (@madame_luna_official), oggetto di tesi di laurea alla facoltà di giornalismo, fonte d’ispirazione per associazioni che lavorano in ambito sociale, collaborazioni in radio e musicali per la realizzazione di un video reggaeton. Ma anche show fatti di performance leggere, lustrini e paillettes, DJ set, serate, compleanni, matrimoni, pensionamenti.

La drag queen Madame Lunà, nome d’arte del cremonese Pierre Marcotti, che di giorno lavora come geometra, è richiestissima. Un successo che cresce sempre di più grazie all’allegria, alla vitalità e al divertimento che sa portare sempre con sé, ovunque vada.

“Ci vuole professionalità, rispetto e soprattutto cuore”, afferma. “Oggigiorno abbiamo bisogno di riscoprire quei valori che stiamo purtroppo perdendo. La semplicità, il gusto dello stare insieme e del divertirci insieme senza pregiudizi e ipocrisie”.

Sempre al suo fianco, la sua bellissima famiglia, che crede in quello che fa e nell’armonia che sa trasmettere.

Silvana Germoglio volta invece pagina. Dopo 50 anni di carriera tra passarelle, TV, cinema e teatro, la Miss delle Miss a malincuore spegne le luci di quel palcoscenico che per lungo tempo l’ha vista brillare per dedicarsi a progetti personali.

“Per ovvi motivi – spiega Germoglio – cedo il passo alle giovani con qualche rimpianto, ma non mi arrendo. Le luci della ribalta, in fondo, si devono abbassare non spegnere”.

Modella over a 40 anni e overissima a 70, le passerelle sono sempre state la sua passione.

Durante la sua carriera, iniziata a 17 anni, ha lavorato come modella e attrice al fianco di volti noti della tv e conquistato oltre 150 tra fasce e corone, già a partire dagli anni ‘70, quando ha partecipato a Miss Italia.

Approdata, in seguito, su Canale 5, ha recitato al fianco di Sandra e Raimondo in Casa Vianello, è comparsa al Maurizio Costanzo Show come invitata Over 50, e in telepromozioni al fianco di Gerry Scotti.

Insomma, arrendersi mai!

a cura di Mattia Pagliarulo