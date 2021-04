1 Parla Ida Platano

È trascorso ormai parecchio tempo da quando Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno messo un punto definitivo alla loro travagliata storia d’amore. Come sappiamo i due si sono conosciuti anni fa a Uomini e Donne e tra tira e molla continui ad un tratto la coppia ha deciso di darsi una chance al di fuori del dating show. Le cose tuttavia non sono andate come previsto, e così qualche mese fa Ida e Riccardo si sono lasciati e proprio l’ex Cavaliere ha deciso di tornare a sedere nel parterre del Trono Over, essendo pronto a rimettersi in gioco. A quel punto Guarnieri ha iniziato a frequentare Roberta Di Padua, con la quale già in passato aveva avuto una conoscenza.

Tra alti e bassi qualche settimana fa la coppia ha deciso di lasciare Uomini e Donne insieme, e pare che ad oggi tutto proceda per il meglio. Dopo l’uscita di scena della coppia, anche Ida Platano ha deciso di tornare all’interno del dating show, essendo nuovamente pronta a ritrovare l’amore. Ma come ha reagito la Dama nel vedere Riccardo e Roberta insieme? A svelarlo è proprio lei nel corso di un’intervista per il magazine del programma. Queste le sue dichiarazioni, diportate da Biccy:

“Sono una nuova Ida. Ho ritrovato quella serenità e quella sicurezza che mi è mancata alcune volte. Non sono cambiata, però, sono sempre la stessa in una nuova versione di me. Una Ida 2.0 più consapevole, più forte, più sicura. Mi sono ripromessa di non buttarmi più da un aereo senza paracadute. Non mi aggrapperò più alle parole, alle promesse. Questa volta voglio fatti. Pretendo i fatti. Ho già visto qualche loro foto sui social, ovviamente è stato strano (e credo che lo sia per tutti) vedere il proprio ex con un’altra persona, però ci si abitua anche a questo. Non so che effetto mi farebbe rivederli però sono pronta, sono conscia di essere più forte di prima. Affronterò qualsiasi situazione mi capiterà davanti”.

Pare dunque che Ida Platano sia pronta a rimettersi in gioco. Che stavolta la Dama trovi l'amore vero?