1 Beatrice Kim Genco si presenta come ‘non-binary’

La nuova edizione de Il Collegio 6 sta per fare finalmente il suo ritorno su Rai 2. Sul sito ufficiale, intanto stiamo conoscendo tutti i nuovi concorrenti e tra loro spunta il nome di Beatrice Kim Genco, 14 anni ma con le idee piuttosto chiare.

Vive a Padegno Dugnano, in provincia di Milano e frequenta il Liceo Artistico. Tra le passioni più grandi elenca infatti “Arte e fumetti” (più precisamente manga e anime). Di sé dice di “non avere paura di niente” e di essere una persona rivoluzionaria. Caratteristica che porterà anche a Il Collegio 6. Nella clip di presentazione ha fatto anche una dovuta precisazione. Ci ha tenuto a dire, infatti, che il suo genere è non-binario (o non binary se preferite). Per tale ragione preferisce farsi chiamare Kim, ha scelto così un nome senza genere:

“Il mio genere sarebbe non-binary, ovvero non mi vedo in nessuno dei due generi”.

Ha detto prima dell’ingresso a Il Collegio 6. Un qualcosa che ha ribadito non solo davanti alle telecamere ma che riporta anche sui vari account social, da Instagram a TikTok. Nei profili specifica infatti che i suoi pronomi sono they/he.

Nel video Beatrice Kim Genco de Il Collegio 6 manda anche un messaggio importante, poiché afferma di essere contro qualsiasi tipo di discriminazione e che non avrà paura di esporsi se sarà necessario, soprattutto se si tratta di misoginia, razzismo o ancora omofobia.

E ancora dalla clip apprendiamo che Beatrice Kim Genco è di religione pagana. Tra le altre cose dette pare ami molti i culti celtici e vichinghi, oltre a essere politeista. Per quanto riguarda la musica, predilige per il punk, hard rock e metal. Il sogno invece è quello di trasferirsi in Giappone un giorno e “e fare la mangaka”. (QUI IL VIDEO)

