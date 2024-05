Spettacolo

Nicolò Figini | 31 Maggio 2024

Il Collegio

L’edizione numero 9 de Il Collegio si farà? Ecco tutto quello che sappiamo sulle ultime news. Quando inizia e i possibili partecipanti presenti nel cast.

Il Collegio 9 si farà? News

Probabilmente vi state chiedendo quando uscirà l’edizione 9 de Il Collegio. La risposta, come ha anticipato anche il sito Blog TV Italiana, è che non si farà:

“Dopo otto edizioni costellate di successi e inciampi, il noto reality show di Rai Due dovrebbe non avere una prossima edizione. Questo è quanto possiamo riportare noi di BlogTvItaliana.it dopo aver incrociato una serie di indizi che certificano come Rai e Banijay avrebbero definitivamente abbandonato sia il progetto ma anche la volontà di rimettere in piedi uno dei programmi cult dell’ultima decade televisiva”.

A confermare che Il Collegio 9 non ci sarà anche una Story su Instagram del professore Andrea Maggi. Un utente gli ha chiesto “come mai forse non si farà Il Collegio?” e l’insegnate ha replicato “togli il forse“.

Quando inizia?

Ma quando inizia l’edizione numero 9 de Il Collegio? La programmazione sarebbe probabilmente cominciata tra settembre e ottobre 2024 e l’orario sarebbe stato quello delle 21: 20 su Rai 2.

Purtroppo però ciò non accadrà perché la nona stagione non ci sarà.

Il Collegio 9 cast e partecipanti

Considerando il fatto che Il Collegio 9 non si farà perché la Rai pare aver chiuso i battenti del reality, non possiamo nemmeno conoscere l’identità dei membri del cast.

Sicuramente i partecipanti sarebbero stati giovani ragazzi tra i 14 e i 17 anni provenienti da tutta Italia. Voi siete dispiaciuti? Fatecelo sapere mentre andiamo avanti con la lettura.

Quante puntate ha Il Collegio 9

Ma quante puntate ha Il Collegio 9 nel 2024? Ricordiamo che il reality non si farà e di conseguenza non sappiamo il numero degli episodi esatti.

Possiamo però pensare che anche la nuova stagione avrebbe avuto tra le 4 e le 8 puntate.

Scopriamo ora, dove si trova la location de Il Collegio 9 nel caso in cui si dovesse fare…

In che anno sarà ambientato Il Collegio 9

Qualcuno potrebbe chiedersi in che anno sarà ambientato Il Collegio 9. La risposta è che non lo sappiamo e forse non lo sapremo mai.

Non siamo nemmeno a conoscenza di quale sarebbe potuta esser la location. Il motivo sta nel fatto che il reality pare aver chiuso e non si farà più, almeno per il momento.

Casting

Come partecipare ai casting de Il Collegio 9? Purtroppo al momento le selezioni sono chiuse e non ci si può iscrivere per prenotare un posto ai provini.

Questo perché pare proprio che la nona edizione non ci sarà. Ovviamente tutto potrebbe ancora cambiare e le sorti del reality di Rai 2 dipenderanno dall’emittente.

Vi terremo aggiornati, ma nel mentre continuiamo a vedere dove è possibile recuperare le precedenti stagioni in streaming…

Dove vedere Il Collegio in streaming

Veniamo, ora, allo streaming e cerchiamo di capire dove vedere l’eventuale nona edizione de Il Collegio in streaming. Andando in onda su Rai 2, il programma sarà facilmente reperibile su RaiPlay. Qui sarà possibile trovare tutti gli episodi della della trasmissione, sin dalla prima edizione.

La piattaforma gratuita, infatti, mette a disposizione tutte le stagioni ogni anno, e questa non farà di certo eccezione, ma anche varie fiction come Un professore e Don Matteo, atteso sulla Rai con la quindicesima stagione.