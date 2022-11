1 La Blasi avvistata con un uomo

Ilary Blasi continua a essere al centro delle pagine di gossip. Stavolta a pizzicarla è stato il settimanale Diva e Donna, che ha notato la conduttrice in compagnia di un misterioso uomo. Costui, stando alla fonte, sarebbe proprietario e fondatore un’agenzia immobiliare molto importante, che si divide tra Milano e Roma.

Stando alla paparazzata in questione Ilary Blasi, alle prese con la separazione da Francesco Totti, sarebbe stata beccata in compagnia dell’imprenditore in un noto ed esclusivo ristorante della Capitale. C’è da precisare è che i due dalle foto emerse non sono in alcun modo in atteggiamenti che possano lasciar pensare a un coinvolgimento che possano andare oltre una bella amicizia.

Insieme a loro anche altre persone, come emerso sulla rivista. Si parla di almeno sei persone in totale a cena insieme a Ilary Blasi e l’uomo in questione. Qualcuno ha ipotizzato potesse trattarsi del nuovo compagno della conduttrice, ma al momento è da escludere come ipotesi sebbene nel post cena siano usciti separatamente. C’è chi crede infatti possa essersi trattata di una tattica per depistare i paparazzi.

Come si legge sul giornale e ripreso anche da altri siti, l’uomo, che indossava un look casual, è arrivato nel locale in compagnia di due amici e qui ha incontrato Ilary Blasi, la quale a sua volta condivideva il tavolo insieme a due amiche. Come si apprende la conduttrice ha indossato un look ricercato e a spiccare pare sia stata la Blondie di Gucci dal valore di 2.500 Euro.

Si tratterebbe dunque di una cena e serata del tutto tranquilla, quella trascorsa da Ilary Blasi, in compagnia di alcuni amici e dell’uomo misterioso. Al momento quindi ci atteniamo a considerarli tali. Recentemente, intanto, l’avvocato della conduttrice ha fatto una smentita…