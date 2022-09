1 L’indiscrezione su Ilary Blasi

Sono ormai mesi che non si parla d’altro che di Ilary Blasi e di Francesco Totti. Da qualche settimana come è noto sono partite le trattative per il divorzio, che tuttavia sembrerebbero essere più complicate del previsto. Poche ore fa infatti Il Corriere della Sera ha svelato quello che starebbe accadendo, e le difficoltà sorte negli ultimi giorni. Secondo quanto riporta la nota testata, pare che la Blasi abbia chiesto a Totti una cifra da capogiro per gli alimenti. Sembrerebbe infatti che la conduttrice abbia chiesto ben 20 mila euro per sé. Ma non solo.

Secondo le indiscrezioni Ilary Blasi avrebbe anche chiesto 17.700 per il mantenimento dei tre figli, per una cifra totale di 37 mila 500 euro mensili. Dal suo canto Totti avrebbe offerto 7 mila euro per i ragazzi, e zero euro per la sua ex moglie. Secondo i legali dell’ex Capitano della Roma infatti la presentatrice, lavorando, avrebbe a sua volta un importante stipendio. Questo quanto si legge in merito:

“La conduttrice dell’Isola dei Famosi, per firmare una consensuale, avrebbe chiesto sostanziosi alimenti: 20 mila euro al mese per sé e 17.500 per i tre figli Cristian, Chanel e Isabel (più o meno 5 mila e 800 ciascuno), per la bellezza di 37 mila e 500 in tutto, prendere o lasciare. L’iconico numero 10 giallorosso invece le avrebbe proposto zero (sì, zero) euro per lei (visto che guadagna molto bene) e 7 mila mensili per i ragazzi. Cifre troppo clamorosamente distanti per poter trovare un ipotetico compromesso a metà strada.[…] I legali di Totti ritengono che la richiesta dei 20 mila euro mensili per il suo mantenimento sia eccessiva, fuori mercato. La controproposta a zero euro, in compenso, è stata presa quasi come un affronto, visto che Ilary si ritiene la parte lesa. Di qui la rottura totale, oltre che del matrimonio, anche delle trattative”.

