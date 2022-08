1 L’ex della De Lellis con Ilary Blasi?

Dopo la separazione con Francesco Totti si sta parlando sempre più spesso di Ilary Blasi. A lei, infatti, già da qualche settimana si stanno associando dei flirt che si sono, alla fine, rivelati falsi. Possiamo citare quello presunto con Antonino Spinalbese ma anche quello con Cristiano Iovino. Quest’ultimo è un amico del calciatore e ha avuto in passato dei flirt con Giulia De Lellis e Sabrina Ghio. A quanto pare, però, Iovino sarebbe vicino alla Blasi soltanto come amico per sostenerla in questo momento così duro e difficile per lei.

Al momento, quindi, la presentatrice non avrebbe alcun uomo nella sua vita. Si sta godendo le vacanze estive. Prima, infatti, l’abbiamo vista in Tanzania e poi a Sabaudia al mare. In questi giorni, invece, si sta rilassando in montagna. Secondo quanto riporta il sito Gossip e TV, il settimanale Di Più TV avrebbe rivelato che presto Ilary cambierà look. Alcune fonti vicine, infatti, hanno rivelato: “Quando Ilary è tornata dalla Tanzania ha pensato di tagliarsi i capelli. Appena sono cominciate a uscire le foto di Noemi ha deciso di cambiare look“.

Ma non solo. A quanto pare l’intenzione di Ilary sarebbe quella di tornare a studiare: “Ilary si era iscritta a Scienze della Comunicazione prima del matrimonio e gli amici sostengono che ora voglia riprendere gli studi e dedicarsi finalmente a se stessa“. Vedremo in futuro se riuscirà a conciliare i suoi impegni lavorativi con questa nuova avventura. Non è niente di certo, si tratta soltanto di indiscrezioni per il momento. Non ci resta che attendere di dichiarazioni più ufficiali da parte della presentatrice.

Le notizie, però, su Ilary Blasi non terminano qui. Qualche giorno fa Alfonso Signorini l’ha incontrata in vacanza e ha rivelato ai suoi fan come l’ha trovata emotivamente parlando. Continuate a leggere…