1 La rivelazione di Ilary Blasi

Nella carriera di Ilary Blasi ci sono davvero tante tappe importanti, ma qualcuno ricorderà senza dubbio che per un certo periodo la conduttrice ha deciso di allontanarsi dal piccolo schermo. Periodo che coincide dopo la grande esperienza al GF Vip. Per due anni, infatti, la presentatrice non ha lavorato. Ma quale sarà il motivo di questa scelta? Qualcuno probabilmente se lo sarà chiesto o avrà tratto le proprie conclusioni, ma ora abbiamo una risposta.

A confidare cosa l’ha spinta a fare un passo indietro è stata la stessa Ilary Blasi che al settimanale F ha confidato cosa l’ha portata a stare lontana per un po’ di tempo dalla TV. Leggiamo quindi le sue parole a riguardo raccolte da Biccy:

“Quando Francesco Totti ha smesso di giocare abbiamo vissuto un mix di sensazioni sconosciute, bisognava metabolizzare il momento e superarlo”. Smettere di giocare non è facile per un calciatore e sicuramente su Francesco hanno pesato turbolenze, paure, fragilità, dispiaceri. […] Io ho deciso di non lavorare per due anni, ho lasciato la conduzione del Grande Fratello Vip, ma penso sia normale che una coppia davanti alle difficoltà si unisca. Questo ci hanno insegnato i nostri genitori e questo io e Francesco cerchiamo di trasmettere ai figli”.

Tra i suoi pensieri non c’è mai stata nemmeno l’idea di lasciare la televisione perché moglie di Francesco Totti, anzi:

“Mai. Anche per poter dire un giorno: sai che c’è, io me ne vado. Nella vita non si sa mai, le cose con Francesco funzionano ma tutto può cambiare. E io voglio poter decidere, non stare appesa a un uomo”.

Ha detto Ilary Blasi alla rivista. Qualche tempo fa, sempre a proposito di lavoro, la conduttrice ha rivelato che vorrebbe tornare sul palco di Sanremo. Andiamo a rileggere le sue dichiarazioni…