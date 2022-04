Chi c’è dietro i presunti tradimenti di Totti? Ilary Blasi dà la sua risposta

Ilary Blasi torna sui presunti tradimenti di Totti

In questi mesi non si è fatto che parlare della vita privata di Ilary Blasi e Francesco Totti. A lanciare l’indiscrezione sulla crisi tra i due è Dagospia e da lì in poi sono emersi dettagli di presunti tradimenti da parte dell’ex capitano della Roma o relazioni mantenute segrete. Già a Verissimo Ilary ha smentito l’accaduto e spiegato la sua versione dei fatti e ieri a Belve è tornata nuovamente sulla questione. Ne programma di Francesca Fagnani, come raccolto da Biccy, ha spiegato infatti:

“La notizia della separazione ha fatto tanto scalpore perché forse la gente ci vuole bene. Può essere che ci fosse un dispiacere dietro a questa rottura. Sì ho detto che dietro a queste voci c’è una macchinazione, un complotto e lo penso. Credo che non siano cose venute fuori dal nulla. Purtroppo non credo che scoprirò mai chi ha architettato tutto questo”.

Ha confidato Ilary Blasi in tutta onestà. Poi facendo un passo indietro è tornata a parlare della lite avvenuta al GF Vip tra lei Fabrizio Corona. Dopo i dissapori del passato Ilary ha detto che non ha mai pensato chi possa esserci dietro il gossip sui presunti tradimenti. Molto sinceramente la conduttrice ha spiegato di non voler puntare il dito contro nessuno, ma che di certo c’è qualcuno dietro questa storia:

“Sì Fabrizio mi ha causato un dolore, anche perché avevo 23 anni. Scrisse di una storia tra Flavia Vento e mio marito. Se dietro a quest’ultima vicenda di rumor su tradimenti c’è qualcosa del genere? Sinceramente non c’ho pensato. Onestamente non ho pensato a lui. Però adesso me ce stai a fa pensà a lui. Quando sono uscite le notizie non ho avuto il suo nome in mente. Anche perché è partito tutto da altri giornali non credo a roba sua. Penso che sia un complotto, ma non saprò mai chi c’è dietro con sicurezza. Se un dubbietto mi è venuto? No, penso soltanto che sia un’organizzazione. Comunque la nostra coppia non sarebbe capace di superare un tradimento. E qui parlo per entrambi”. (QUI IL VIDEO COMPLETO)

