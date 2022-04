Le parole di Ilary Blasi su Francesco Totti

Ieri sera a Belve è stata ospite Ilary Blasi. Tra vita privata e carriera la conduttrice di Canale 5 ha fatto diverse rivelazioni, tra cui anche i vantaggi e svantaggi di stare accanto a un uomo come Francesco Totti. A incalzare la showgirl con una domanda è stata la giornalista Francesca Fagnani, che le ha domandato: “Per quanto riguarda la sua carriera, in cosa l’ha avvantaggiata e svantaggiata essere la moglie di Francesco Totti?”.

A quel punto Ilary Blasi, senza tergiversare in alcun modo, ha spiegato: “Devo tutto a Francesco Totti”, per poi lasciarsi andare a una risata. Tornando seria poco dopo la conduttrice ha aggiunto: “Se metto sul piatto della bilancia sono più i vantaggi degli svantaggi. Diciamo che essere fidanzata e poi sposata con un uomo impegnativo, anzi con un uomo che ha un nome impegnativo e pesante. È il nome che lo è delle volte. C’è sempre un alone sulla mia e sulla sua testa. I vantaggi di stare con lui per il mio lavoro? Ero molto più in vista e chiacchierata. Erano incuriositi. Se dovevano scegliere qualcuna da invitare, chiamavano me“.

Ha concluso con la sua solita schiettezza, Ilary Blasi sotto lo sguardo attento della presentatrice Francesca Fagnani e del pubblico a casa.

@ilaryblasi è schietta, simpatica, onesta! L’intervista di #belve ha dimostrato quanto questa donna si prenda in giro, sia dotata di ironia. E soprattutto non si sente DIVA ♥️ e persino la @francescafagnan si è divertita con Ilary pic.twitter.com/kJBxvq03c7 — lamatulli (@lamatulli84) April 1, 2022

A Belve, poi, sempre a proposito di Francesco Totti, Ilary Blasi ha ricordato come in passato (quando lui era ancora un calciatore) faceva fatica a riconoscerlo in campo. Quando poi ha capito il ruolo che ricopriva suo marito e tutte le regole del calcio, ha iniziato a farsi un’idea. Ecco il divertente e curioso aneddoto…

Ilary Blasi ha deciso così di aprirsi al pubblico e raccontare alcuni aspetti della sua vita lontana dal piccolo schermo, nonostante sia sempre molto riservata sotto questo punto di vista.

