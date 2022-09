Ilary Blasi e Totti tornano a vivere insieme in attesa della separazione

1 Ilary Blasi e Totti di nuovo in casa insieme

È iniziato il capitolo finale della saga Ilary Blasi – Francesco Totti. Per tutta l’estate non si è fatto altro che parlare della fine del matrimonio tra la conduttrice e l’ex Capitano della Roma, e numerosi sono stati i retroscena emersi. In questi giorni così, a seguito del ciclone mediatico che ha travolto i due, sono iniziati gli incontri per il divorzio, che metterà un punto a tutta questa vicenda. Secondo le indiscrezioni sembrerebbe che proprio Francesco abbia intenzione di risolvere le cose nel minor tempo possibile, e di separarsi dalla presentatrice in modo assolutamente pacifico, soprattutto per il bene dei loro tre figli.

In queste ore però, in attesa della separazione ufficiale, Ilary Blasi e Totti sono tornati a vivere insieme sotto lo stesso tetto nella loro mega villa all’Eur. I due tuttavia, stando a quello che si legge su Repubblica, pare risedano in due ale separate della casa, e dunque potrebbero non incontrarsi affatto. Questo quanto viene riportato:

“I due, per qualche giorno, dovranno dividere la loro maxi-villa dell’Eur. Una casa dove, fortunatamente, persino incontrarsi può diventare difficile. Ci sono 25 camere, diversi bagni, varie zone salotto e relax, una piscina, dei campi sportivi e anche una palestra. Uno dei due, quindi, ha trasferito le proprie cose in un’altra “ala” della reggia: vestiti, oggetti personali e altro. […] L’intenzione dei due è quella di collaborare per tutelare il più possibile la vita e la tranquillità dei figli. Ed è per questo che l’ex capitano e la showgirl puntano a lasciare la maxi-villa a Cristian, Chanel e Isabel, alternandosi loro. Insomma: questi giorni potrebbero rappresentare una sorta di “prova generale”, seppur sotto lo stesso tetto. A giorni, intanto, dovrebbero iniziare i lavori degli avvocati per la separazione”.

