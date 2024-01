Ilary Blasi a Verissimo svela quali sono oggi i rapporti con Francesco Totti

Spettacolo

Andrea Sanna | 28 Gennaio 2024

Francesco Totti Ilary Blasi

Ospite della puntata di Verissimo, Ilary Blasi ha non solo risposto e voluto parlare di Cristiano Iovino, ma ha anche svelato quali sono i rapporti oggi con il suo ex marito Francesco Totti e del famoso invito a cena del libro….

Ilary Blasi, il rapporto con Francesco Totti

A Verissimo grande protagonista di questa domenica è Ilary Blasi. La conduttrice è tornata in studio per parlare del suo libro “Che stupida – la mia verità” e non solo. Confidandosi con Silvia Toffanin la conduttrice ha svelato di aver ricevuto tanti segnali sulla fine della storia con Francesco Totti e tra questi la mancata presenza al suo compleanno: “Era per lavoro, ma in realtà non era così“.

Ma quale sentimento prova oggi Ilary Blasi? Rabbia no, ma delusione. Vuole guardare avanti, perché ormai è un cerchio che si è chiuso. Il finale del libro si conclude con un risvolto inaspettato, o meglio un invito a cena:

“Verrà? Me lo auguro, poi te lo dico. Certo, io gli sto tendendo la mano. Non è più una famiglia unita, però saremo sempre genitori e lo saremo in maniera diversa. Bisogna abituarsi a questa realtà. La porta di casa è sempre aperta”, ha detto Ilary Blasi.

Ma oggi quali sono i rapporti con Francesco Totti? Ilary Blasi ha spiegato che “non ci sono”. Almeno per ora. Chissà che in futuro non possano cambiare le cose tra loro. Infine la showgirl ha concluso l’intervista con una frase altrettanto importante: “Cosa gli auguro? Di essere felice. A me stessa altrettanto”.

Quello che si augura quindi Ilary Blasi è che con il tempo si possa magari ritrovare un equilibrio, nonostante tutto. Un rapporto diverso, ma che possa essere tale anche per i loro figli. Vedremo quindi se Francesco Totti accoglierà questo invito a cena e se replicherà alle dichiarazioni della sua ex moglie.