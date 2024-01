Ilary Blasi parla di Cristiano Iovino e svela: “Mi fece rivelazioni su Francesco” e smentisce la relazione aperta

Spettacolo

Andrea Sanna | 28 Gennaio 2024

Ilary Blasi

Nel pomeriggio di Verissimo Ilary Blasi ha parlato di Cristiano Iovino e svelato qualcosa a proposito della loro conoscenza: “Mi fece rivelazioni su Francesco”. Poi la smentito la relazione aperta di cui è stata accusata sui social.

Ilary Blasi e le rivelazioni di Iovino

Per tutta la settimana c’è stata grande attesa in vista del ritorno di Ilary Blasi a Verissimo. La conduttrice dopo la travagliata rottura dal suo ex Francesco Totti ha deciso di raccontare la sua verità. Replica che è arrivata solo dopo la versione dell’ex capitano della Roma a Il Corriere della Sera e interventi da persone che dicono di essere vicine a entrambi.

Fino a quel momento Ilary Blasi è rimasta in silenzio, poi la pubblicazione del docufilm Unica per Netflix e il libro in uscita il 31 gennaio. Qui Ilary Blasi ha parlato del famoso “caffè” e dei presunti tradimenti di cui è stata accusata. A Verissimo ha quindi fatto il punto della situazione:

“Relazione aperta? Mi viene da ridere. Forse solamente da una parte. Se lo pensavano, allora poteva accettare il caffè e il dubbio del tradimento. No, non era aperta, evidentemente no”.

L’uomo dei caffè, come noto, è Cristiano Iovino. Pochi giorni fa quest’ultimo in un’intervista a Il Messaggero ha dichiarato che non c’è stato solo un caffè, ma che ci sarebbe stata una vera e propria frequentazione intima. Ilary Blasi ha fatto la premessa, spiegando che c’è una causa in corso con Francesco, per poi aggiungere: “Per me le relazione intime sono diverse. Quest’intervista non mi sorprende sia arrivata proprio adesso perché tra l’altro è stato citato da Francesco come test. Recentemente a dicembre. Quindi mi sorprende fino a un certo punto”.

In ogni caso Ilary Blasi ha detto di voler ringraziare Cristiano Iovino. I due si sono visti a settembre 2022 (dopo la separazione dunque), in un locale di Milano per il compleanno dell’agente della conduttrice: “(…) Mi fece delle rivelazioni sul passato di Francesco che mi hanno aperto gli occhi definitivamente”.

Questa dunque la presa di posizione da parte di Ilary Blasi sulla vicenda.