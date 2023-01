NEWS

Andrea Sanna | 1 Gennaio 2023

GF Vip 7

Il diverbio tra Edoardo Donnamaria e Patrizia Rossetti

Non solo la crisi tra gli Incorvassi, anche per i Donnalisi le cose non vanno bene ultimamente. I due hanno deciso di festeggiare la notte di San Silvestro distanti. Edoardo Donnamaria si è ritrovato in cortiletto con Giaele De Donà, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli. Quest’ultima si è messa a ridere e scherzare con lui, generando fastidio in Antonella Fiordelisi. La ragazza è venuta a sapere tutto da Patrizia Rossetti ed è scoppiata in un pianto disperato. Alcune vippone hanno cercato di consolarla.

Antonella Fiordelisi ha detto di non riconoscere più Edoardo Donnamaria. Lei ha detto che, a suo dire, non gli avrebbe mai mancato di rispetto. Oltretutto ha rinfacciato il fatto che lui l’ha attaccata per aver indossato qualche camicia di Antonino, mentre lui si è permesso non solo di indossare le ciabatte di Micol Incorvaia, ma ha persino preso confidenza con Oriana Marzoli.

Patrizia Rossetti a riguardo sembra essersi fatta un’idea precisa. È convinta che Antonella non meriti questo trattamento e che Edoardo Donnamaria non valga le sue lacrime. Anche secondo lei il ragazzo era così tanto innamorato, che ora sembra quasi irriconoscibile.

Dal canto suo Antonella Fiordelisi non si spiega come Edoardo Donnamaria possa vivere così serenamente questa avventura e perché abbia deciso di rovinare il suo percorso così. Intanto Patrizia Rossetti ha cercato di confortarla, ma le lacrime non tendono a cessare.

#donnalisi oriana si siede tra edo e micol e per sbaglio tocca edo, il tutto sotto gli occhi di patty lipstick



pic.twitter.com/6Is2LDuu4P — estanco (@palloncinx) January 1, 2023

Anche il 2023 per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non è iniziato nel migliore dei modi. Lei ha continuato a piangere e Patrizia Rossetti vedendola triste ha continuato a rassicurarla. Sentendo il discorso tra le due, il ragazzo ha deciso di affrontare la conduttrice una volta per tutte: “Tu devi spiegarmi perché io non sarei un uomo ai tuoi occhi, che ho fatto?”

Il confronto sfocia un un acceso scontro. Patrizia Rossetti ha difeso a spada tratta Antonella Fiordelisi e ha sottolineato tutte le mancanze avute da Edoardo Donnamaria recentemente.

Come ha reagito lui? Il video sottostante ha mostrato un Edoardo piuttosto arrabbiato. Il romano ha spiegato di aver spesso difeso la Fiordelisi e di essere sempre stato dalla sua parte. Ma Antonella si sente trascurata e l’ha accusato invece di non essere più suo complice e di non rispettarla. Altra cosa che non sopporta Edoardo Donnamaria e che, a detta sua, Antonella usi Antonino e Andrea per farlo ingelosire e provocarlo.

Patrizia Rossetti si è ancora inserita e ha strigliato Edoardo Donnamaria. Secondo lei Antonella non gli avrebbe mai mancato di rispetto e se lui è convinto di questo, allora non ha capito granché della ragazza.

edo esce a confrontare patty, antonella è disperata e si rifugia vicino al confessionale con nikita e dana pic.twitter.com/OmKvOVOoTb — estanco (@palloncinx) January 1, 2023

la discussione con patty arriva a un vicolo cieco ma continua con andrea, edo si fa aiutare dagli altri per fargli capire che intende pic.twitter.com/BEmHfRQ0KM — estanco (@palloncinx) January 1, 2023

Come potete vedere da questa immagini lo scontro è proseguito ancora. Se con Patrizia Rossetti non è riuscito a giungere a un chiarimento, Andrea Maestrelli ha tentato di fargli capire di non averci mai provato con Antonella Fiordelisi. Edoardo Donnamaria ha cercato il supporto dei compagni per fargli capire il suo punto di vista. Intanto i Donnalisi sono sempre più distanti al GF Vip!