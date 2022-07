IPC Method, il benessere addosso: ascolta la tua pelle

Con i IPC Method proteggi la tua pelle e contribuisci a migliorare quella del tuo intero organismo: ecco che cos'è e come assumerlo

È l’organo più esteso del nostro corpo: invia messaggi, respinge intrusi, raffredda, riscalda e protegge. È l’organo più pesante del nostro corpo, circa il 16% di tutto il nostro peso. La funzione principale della pelle è simile a quella del cruscotto della nostra auto: segnalare un probabile guasto al motore oppure un imminente pericolo come la benzina che sta per finire.

I medici la chiamano “organo spia”, in quanto rappresenta uno strumento attraverso il quale è possibile vedere e capire ciò che accade all’interno del nostro corpo. Molte patologie come il diabete, malattie infiammatorie croniche, malattie autoimmuni e neoplasie si accompagnano a manifestazioni cutanee di vario genere e natura.

Malattie della pelle e insulino resistenza

La comunità scientifica è unanime nell’affermare che tra malattie cutanee e insulino resistenza c’è una relazione strettissima, che non può più essere ignorata.

L’insulina, che è l’ormone secreto dalle cellule beta del pancreas, controlla i livelli di glucosio, quindi gli zuccheri nel sangue.

L’insulino resistenza è una condizione patologica, in cui i tessuti del corpo umano diventano meno sensibili all’azione dell’insulina. Come conseguenza il pancreas deve produrre più insulina per mantenere stabili i livelli di glicemia nel sangue.

Un circolo vizioso che non ha più fine e si autoalimenta. Più insulina, più infiammazioni corporee generali, con risvolti negativi sulla salute e per la nostra pelle.

Moltissime malattie cutanee come l’acne, psoriasi e irsutismo sono imputabili all’insulino resistenza.

IPC Method

I nostri integratori alimentari dalla formulazione esclusiva si occupano principalmente di regolare l’assorbimento degli zuccheri a livello intestinale, grazie all’azione diretta delle fibre liposolubili.

I livelli di zuccheri nel sangue si stabilizzano con conseguente stabilizzazione della produzione di insulina. Controllando l’insulina rientrano progressivamente le infiammazioni generali provocate dalla sua eccessiva produzione, come l’insulino resistenza. Con esiti di grande soddisfazione su acne, psoriasi, dermatiti e irsutismo da ovaio policistico.

IPC METHOD® è facile da assumere, perché in pratiche bustine monodose da 7 grammi da sciogliere in

250 ml di acqua naturale 15 minuti prima dei due pasti principali.

Il suo naturale gusto arancio ha conquistato anche i palati più difficili ed esigenti.

IPC METHOD® è la nuova soluzione per aver cura della bellezza e della salute della tua pelle.

