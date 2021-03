1 Irama fuori da Sanremo 2021? Parla Amadeus

Nelle scorse ore un membro dello staff del cantante è stato trovato positivo al test per il Coronavirus. Questo, di conseguenza, ha messo a rischio la sua partecipazione al Festival della Canzone Italiana. Ieri sera, su Instagram, il performer ha spiegato che il suo tampone, nonostante tutto, risultava negativo. Allora non si sapeva nulla riguardo alla sua entrata in scena sul palco dell’Ariston. Irama sarà costretto a ritirarsi da Sanremo 2021 o no?

Ne hanno parlato questa mattina in conferenza stampa, in occasione della seconda putata in cui si esibiranno i restanti Big in gara. Claudio Fasulo, come ripota anche TvBlog, ha annunciato che due collaboratori del cantante sono positivi. Per tale ragione, tutti coloro che hanno avuto contatti con loro nelle scorse 48 ore devono andare subito in Quarantena. Sembrerebbe quasi certa la non presenza dell’ex allievo di Amici se non fosse per Amadeus.

Il conduttore, infatti, poco dopo ha acceso una speranza su Irama, il quale potrebbe portare il suo brano a Sanremo 2021, anche se non come previsto. Ecco, perciò, cosa ha dichiarato:

Ci ho pensato tutta la notte. Non mi piace che un ragazzo non possa presentarsi. E poi se dovesse succedere a uno prima della finale che succederebbe? Perderebbe? Allora chiederò ai cantanti in gara di accettare il video delle prove per non essere eliminati.

Il destino di Irama a Sanremo 2021, alla fine, dipende dai suoi colleghi. Siamo sicuri che, visti i tempi difficili che stiamo vivendo tutti, accoglieranno di buon grado la richiesta del presentatore. Non appena avremo maggiori informazioni non esiteremo ad aggiornarvi.

