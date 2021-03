1 Sanremo 2021: quando torna Irama in gara

È giunta questo pomeriggio la notizia che un membro dello staff di Irama è risultato positivo al Covid-19. Per tale ragione, come da prassi, anche il cantante ha dovuto fare un passo indietro, effettuare il tampone (risultato negativo per fortuna) e rinunciare alla possibilità di esibirsi questa sera. L’artista tra l’altro è stato sostituito da Noemi in via momentanea.

Proprio Irama questa sera, attraverso alcune storie su Instagram, ha voluto spiegare cosa è successo nel dettaglio:

“Eccoci qua, ciao ragazzi. Mi sembrava giusto darvi degli aggiornamenti di persona. Come ho messo nella storia ho avuto un contatto sporadico con una persona positiva. Spero che questa persona stia bene. Io ho fatto degli accertamenti, oltre tutti i vari tamponi quotidiani che ho fatto in questo periodo. Stamattina ho fatto un tampone rapido che è risultato negativo. Oggi pomeriggio un altro tampone rapido è risultato negativo e stasera è arrivata la notizia del mio terzo tampone molecolare, che è risultato negativo sia a me che una persona del mio management che quotidianamente mi sta vicino e mi accompagna sul palco di Sanremo”.

A seguire Irama ha rivelato quando tornerà ad esibirsi sul palco di Sanremo: “Quindi prima di tutto la salute: stiamo bene, spero che stia bene anche questa persona che è la cosa più importante senza dubbio. Poi spero ci saranno buone notizie per la partecipazione al Festival. Speriamo”. Al momento quindi non vi sono notizie ufficiali e ci sarà da attendere e avere pazienza.

Irama interviene sui social e spiega perché non canta stasera a #Sanremo2021 pic.twitter.com/dGd1gxUhlI — disagiotv (@disagio_tv) March 2, 2021

A Irama facciamo il nostro in bocca al lupo e ci auguriamo di poterlo presto vedere sul palco dell’Ariston il prima possibile.