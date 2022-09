1 Isabella Falasconi sposa un ex cavaliere di Uomini e donne

Vi ricordate di Isabella Falasconi? Si fece conoscere al pubblico tra il 2014 e il 2015 quando partecipò a Uomini e donne. E qui conobbe Mauro Donà, col quale uscì dal programma e partecipò a Temptation Island. Nel reality delle tentazioni la coppia fece molto parlare, poiché lui si avvicinò davvero tanto (forse troppo) ad una tentatrice. Nonostante questo, i due lasciarono il docu-reality insieme, ma alcuni mesi dopo (era il 2016) si dissero addio definitivamente.

Chiusa una porta si apre un portone ed infatti Isabella, continuando a credere nell’amore, ha conosciuto un altro uomo col quale alcuni giorni fa è convolata a nozze. Lui si chiama Giuseppe Tranquillino e i due in realtà si conoscevano già, proprio grazie a Uomini e donne. Sì perché bisogna tornare ancora una volta al 2014 per ricordare il loro primo incontro seguito da una breve frequentazione. Anche lui era nel parterre del Trono Over e i telespettatori più attenti se lo ricorderanno bene. A raccontare come sono andate le cose per filo e per segno è stata proprio Isabella Falasconi, intervistata dal sito Isa e Chia.

“Era l’anno 2014, io partecipavo a Uomini e Donne. Giuseppe Tranquillino si presenta, era seduto al centro studio esattamente di fronte a me. Io lo guardo e i suoi occhi azzurri mi hanno subito colpito. Lui racconta di sé, che vive ad Altamura ed è laureato in Giurisprudenza, al Conservatorio e anche ingegneria meccanica. Vi ricordate l’uomo delle tre lauree criticato da tutti? L’uomo che lavorava in banca oggi è diventato notaio a Trani. Alla domanda di Maria: ‘Giuseppe, chi ti ha colpito tra le dame?’, lui risponde: ‘Isabella’. Facciamo un ballo insieme, in me nasce un’emozione fortissima. Ero quasi imbarazzata dal suo carattere forte ed esuberante. Lui mi fece sentire quasi del tutto impacciata. Mi ha denigrato in quanto tutti gli parlavano male di me (dicevano che ballavo nei locali… Cosa alquanto falsa). Io cercavo di mettermi in contatto con lui, ma niente…”

Come detto, la conoscenza durò davvero poco. Lei uscì dal programma con Mauro e lui con un’altra donna, ma la storia durò appena un mese. A distanza di sette anni, però, Giuseppe si è rifatto vivo. Ma non è stato semplice e la redazione di Uomini e donne non è stata d’aiuto. Ecco come sono andate le cose…