Isola dei famosi, Alex Belli e Delia Duran partecipano come coppia: il rumor

Nicolò Figini | 4 Gennaio 2023

Chi sarà l’inviato de L’Isola dei Famosi 2023?

Come di consueto, dopo la fine del Grande Fratello Vip andrà in onda L’Isola dei Famosi. Questo dovrebbe avvenire tra i mesi di marzo e aprile. A condurre rivedremo Ilary Blasi e questa, al momento, è la sola certezza che abbiamo. Ad oggi, infatti, non conosciamo l’identità degli opinionisti. Nella precedente edizione abbiamo potuto assistere alla presenza di Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Quest’ultimo, per esempio, si è spostato su TV8 con uno show tutto suo.

Anche in merito ai concorrenti abbiamo pochissime informazioni. I casting per trovare i vip più adatti sono aperti. La sola sicurezza e che anche questa volta ritroveremo alcuni membri del cast che careggeranno in coppia. Ultimo membro del team, ma di certo non meno importante, è l’inviato. Tale ruolo è stato ricoperto in precedenza da Massimiliano Rosolino e poi da Alvin. Stando ad alcuni rumor che girano da qualche mese, tuttavia, pare che quest’ultimo non tornerà:

“Negli ultimi tempi sono sempre più insistenti le voci tra i corridoi di Mediaset che lo vorrebbero nel cast de L’Isola dei Famosi… Ciavarro potrebbe prendere il posto di Alvin, storico inviato“.

Come leggiamo qui sopra, quindi, sembra che il nome più accreditato del sostituto sia Paolo Ciavarro, ex vippone del Grande Fratello Vip. In base a quanto scrive Nuovo TV, come riporta anche il sito Gossip e TV, però Ilary Blasi avrebbe un altro nome in mente. Stando alle indiscrezioni che circolano, infatti, lei vorrebbe puntare su Can Yaman, l’attore turco che ormai da anni fa sognare tutti gli italiani con le sue soap e fiction. Al momento è sul set della serie TV Disney “El Turco“. In seguito dovrebbe girare la seconda stagione di Viola come il mare.

Visti questi impegni lavorativi potrebbe davvero diventare l’inviato in Honduras de L’Isola dei Famosi? Lo scopriremo solo prossimamente. Seguiteci per non perdervi tante altre news.