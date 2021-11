Confermata L’Isola dei Famosi: ufficiale anche il nome della conduttrice

L’Isola dei Famosi è confermata

Arriva un lieto annuncio per gli amanti dei reality show e ad annunciarlo è il sito di TV Blog. Dopo l’edizione del Grande Fratello Vip 6 (che sarà ancora più lunga della precedente) tornerà su Canale 5 un altro amato format: L’Isola dei Famosi. La messa in onda della trasmissione è prevista proprio alla conclusione del GF Vip. Ma leggiamo quanto si apprende dal sito:

“Il Grande Fratello Vip 6 forte dei suoi successi in termini di ascolti, che significano una continuità in termini di share assicurabili solo con pochi prodotti di intrattenimento made in Mediaset, proseguirà ad andare in onda per la più lunga edizione di sempre. Come vi abbiamo annunciato in anteprima da queste colonne, con la finale di questa trasmissione che è prevista per lunedì 14 marzo 2022”.

Chiuso il GF Vip, Mediaset ha quindi altri progetti. L’azienda del Biscione ha pensato di riproporre al suo pubblico la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Programma, in base a quanto anticipato, pronto a regalarci importanti novità e sorprese:

Al termine del varietà diretto e condotto da Alfonso Signorini però Canale 5 non lascerà a bocca asciutta il suo affezionato pubblico affamato in particolare di reality show, tornerà infatti con appuntamenti bi-settimanali L’isola dei famosi in una edizione nuova di zecca”.

Ancora non abbiamo la data effettiva di messa in onda, ma quel che è certo è che L’Isola dei Famosi tornerà ufficialmente nel 2022 con una nuova edizione. Così come è certo chi ci sarà al timone di conduzione. Continua…

Ufficiale: a condurre sarà Ilary Blasi

Ma non è finita qui. Come vi abbiamo detto e appreso da TV Blog L’Isola dei Famosi farà il suo ritorno nel 2022 su Canale 5. Gli autori stanno lavorando quindi per portare un cast che rispetti a pieno le aspettative dei telespettatori. Sono già emersi alcuni nomi, tra cui quello della moglie di Aldo Montano. A rivelare l’indiscrezione è stato Gabriele Parpiglia a Casa Chi. Sembrerebbe, stando a quanto detto dal giornalista, che la conferma al 90%, Olga Plachina sarebbe incline a partecipare e trova il programma molto nelle sue corde.

Messa da parte la parentesi concorrenti, ci si chiede chi sarà a condurre L’Isola dei Famosi 2022. Ebbene a riguardo pare ci siano notizie. Sempre l’informato sito fa sapere che Ilary Blasi, a seguito della passata edizione, ha convinto ed è così riconfermato il suo ruolo di presentatrice del reality show.

“Capitolo conduzione. Stando a quanto apprendiamo alla guida dell’Isola dei famosi 2022 ci sarà ancora la bella e brava Ilary Blasi, che ha dimostrato nella passata serie di questo programma di saperlo condurre con grande disinvoltura e capacità narrativa, tutto questo grazie al suo stile naturale e assolutamente pop. Ilary dunque tornerebbe a misurarsi con un programma nelle sue corde”

Rebus, invece, per quel che riguarda gli opinionisti. Di recente SuperGuida TV ha avuto modo di intervista Simona Ventura e chiederle se, dopo aver condotto e partecipato come concorrente a L’Isola dei Famosi, le piacerebbe svolgere il ruolo di opinionista: “Se mi piacerebbe fare l’opinionista nei reality? Oddio non lo so. Ho fatto la concorrente a L’Isola dei Famosi. Sono stata l’unica al mondo a passare da conduttrice a concorrente. È difficile, non lo so se farei l’opinionista, ma è comunque una bellissima esperienza”.

Una cosa è certa: L’Isola dei Famosi sta tornando e con sé porterà tante novità!

