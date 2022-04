1 Ex naufraga de L’Isola dei Famosi vs Ilary Blasi

Anche quest’anno per la seconda volta di fila a condurre L’Isola dei Famosi c’è Ilary Blasi. La conduttrice infatti ha ottenuto un incredibile successo e ha così scelto di rimettersi nuovamente in gioco. Anche stavolta la moglie di Totti sta facendo un meraviglioso lavoro, al punto che la rete ha deciso di allungare il reality di quasi un mese! La finale infatti è attualmente prevista per lunedì 27 giugno, e solo in quella data scopriremo chi sarà a vincere la trasmissione. In queste ore però è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che sta facendo discutere il web.

Nel corso di un’intervista per il settimanale Nuovo, un’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha duramente stroncato Ilary Blasi e il suo lavoro. Di chi parliamo? Di Arianna David, che come in molto sapranno è stata una delle protagoniste assolute della terza e della nona edizione. Queste le sue dichiarazioni, ripotate da Biccy:

“Ilary Blasi fa rimpiangere la Ventura. Il programma è cambiato in peggio. Certi naufraghi sono sconosciuti. Poi ci sono troppe prove ricompensa, ormai sembra di essere a Giochi senza frontiere. Simona Ventura sapeva far emergere le storie dei concorrenti, cosa che oggi non accade più. Mi spiace per Ilary, ma questo non è il suo campo. È troppo blanda! Oggi i compensi in televisione sono molto cambiati quindi non ci sono dei cast stellari. Io all’epoca con il cachet de L’Isola dei Famosi mi sono comprata una casa. Ora non è più così. Penso che oggi i concorrenti possano al massimo regalarsi una vacanza a Coccia di Morto”.

