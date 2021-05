1 La finale de l’Isola

Dopo i rumor arriva la conferma: l’Isola dei Famosi quest’anno non avrà la sua finale in studio e dopo 15 anni dall’esordio, per la prima volta, conosceremo il vincitore attraverso il collegamento in Honduras. Già a marzo, a poche settimane dall’inizio della trasmissione condotta da Ilary Blasi, era emerso questo particolare. A rivelarlo in quell’occasione è stato Marco Maddaloni.

Lo sportivo, vincitore della precedente edizione, è tornato in Honduras per un breve periodo. Il suo compito era quello di fare da tutor a Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo, poco esperti in sopravvivenza. Dopo il suo contributo prezioso, Maddaloni ha fatto ritorno in Italia e durante una diretta Instagram in compagnia di Marina La Rosa, Aaron Nielsen e Luca Vismara ha affrontato l’argomento Isola dei Famosi. Nel discorso fatto Marco si è lasciato scappare anche le seguenti dichiarazioni:

“Io credo che la finale si farà in Honduras, è l’unico modo. Perché c’è l’isolamento. Gli eliminati arriveranno in studio due settimane dopo, sempre due settimane dopo”.

Indiscrezione, quella lanciata da Maddaloni, che ha trovato conferme. Stando a quanto riportato infatti da Trash Italiano e TVBlog la finale de l’Isola dei Famosi per la prima volta non sarà in studio, ma si verificherà il collegamento da studio e così verrà proclamato il vincitore. Il sito di TVBlog spiega, come possiamo apprendere dalle prossime righe, che tutto è legato alle norme anti-Covid:

«Ma quello della finale nasconde anche un piccolo grande evento, secondo quanto apprendiamo infatti per la prima volta da quando esiste l’Isola dei Famosi vedrà la proclamazione del suo vincitore direttamente dall’Honduras. Non accadrà infatti come nelle scorse edizioni di vedere l’incoronazione del vincitore da Milano (sede dello studio del programma prodotto in collaborazione con Banijay) e tutto questo per le questioni legati al protocollo Covid che richiede un certo periodo di quarantena per tutte le persone che arrivano da quei luoghi».

La proclamazione del vincitore de l’Isola dei Famosi avverrà quindi in Honduras, proprio per rispettare tutte le regole del caso. Intanto domani è attesa la puntata e ci sarà una nuova eliminazione. Vediamo come se la stanno cavando i naufraghi.