1 Il rumor su L’Isola dei Famosi e il GF Vip

In queste ore si è diffuso un rumor a luci rosse per quanto riguarda L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. A lanciare questa indiscrezione ci ha pensato Biagio D’Anelli, ex gieffino. Su Instagram, infatti, ha scritto il seguente messaggio: “Cos’hanno in comune L’Isola e il GF Vip? Ve lo dico. Un concorrente de L’Isola ha avuto rapporti sexual con un concorrente del GF Vip“. Di chi si tratti, al momento, non è chiaro saperlo. Non dà ulteriori notizie a riguardo.

Non abbiamo nemmeno idea se si tratti di due concorrenti delle edizioni più recente dei reality o di qualche celebrità del passato. Vedremo se in futuro deciderà di rilasciare qualche dettaglio in più. Nelle stesse ore, inoltre, anche Deianira Marzano ha rilasciato uno scoop sulla sua pagina Instagram. Alcuni utenti del web si chiedono se le due Stories siano collegate oppure no. In questo caso l’influencer scrive:

C’è una coppia che avreste voluto vedere insieme ma niente. L’unica cosa che è stata vista con sommo stupore degli amici di lei sono le foto del “coso”, rigorosamente in penombra, a mo’ di “natura morta”, che manda a questa graziosa donzella su wa.

Deianira, però, ha precisato che il suo discorso riguardava solo il GF Vip e non l’ultima edizione andata in onda ma una di quelle passate. Ha, quindi, cancellato tutto. Rimangono due, perciò, i misteri. A chi si riferiva Biagio quando ha parlato dei concorrenti de L’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip? E di chi parlava Deianira nelle sue Stories? Forse non lo sapremo mai. Attendiamo maggiori informazioni a riguardo.

Nel frattempo, però, possiamo andare a rivedere le dichiarazioni che D’Anelli aveva fatto sul passato di Roger Balduino non molte settimane fa. Se siete interessati continuate a leggere…