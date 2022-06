L’isola de…gli infortunati! Dopo Edoardo anche Marialaura finisce in infermeria

1 Marialaura assente dall’Isola per accertamenti

Quest’anno L’Isola dei famosi sembra aver ricevuto una maledizione per quanto riguarda lo stato di salute dei naufraghi. Infatti negli 80 giorni di permanenza, vari concorrenti hanno avuto bisogno delle visite mediche (anche più volte). L’ultima della lista è Marialaura.

Da alcuni giorni sulla nuova isola, Playa Ultimo Sfuerzo, non si vede Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina, insieme a Marco Cuculo, aveva dovuto abbandonare il gruppo per degli accertamenti medici. Il fidanzato di Lory Del Santo (è arrivata proprio ieri la notizia) è stato costretto ad abbandonare. Edoardo, invece, pare essere ancora in infermeria.

Nel daytime di oggi dell’Isola dei famosi abbiamo di nuovo notato l’assenza di Tavassi, ma ce n’è stata anche un’altra: quella di Marialaura. Infatti è arrivata la scritta in sovraimpressione in cui era spiegato che Edoardo e Marialaura erano assenti per accertamenti medici.

Nella versione estesa del daytime andaro in onda ieri sul canale Mediaset Extra viene detto che Marialaura si deve assentare per degli accertamenti. Potete rivedere il momento QUI su Mediaset Play.

Come detto, quello di Marialaura è l’ennesimo infortunio dell’edizione. Ecco infatti cosa è successo ad altri…