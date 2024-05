Isola, i naufraghi violano ancora il regolamento e ricevono un duro provvedimento

Spettacolo

Nicolò Figini | 10 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Durante uno degli ultimi daytime de L’Isola dei Famosi il pubblico è venuto a conoscenza di un severo provvedimento al quale i naufraghi sono dovuti sottostare. Ecco il motivo e cos’è successo.

Provvedimento a L’Isola dei Famosi

La nuova puntata de L’Isola dei Famosi andrà in onda lunedì 13 maggio 2024 e ben presto vedremo quale altro concorrente dovrà abbandonare il reality. Nel mentre però i naufraghi devono fare i conti con le difficili condizioni di vita in Honduras e soprattutto sono dovuti ripartire da zero divisi in due gruppi.

Una delle poche regole era quella in base alla quale non avrebbero dovuto avere alcun contatto tra loro eppure hanno violato le istruzioni. Per tale ragione lo Spirito dell’Isola ha mandato un comunicato ai leader dei due team, Greta e Samuel:

“Lo Spirito dell’Isola era stato chiaro: vietato alcun contatto tra i due gruppi. Le regole sono state violate. Ieri sera sono state fatti dei complimenti a Rosy per le orecchiette da parte della squadra blu. Entrambi i gruppi dovranno consegnare un’intera ciotola di riso a testa. Consegnatela sotto i rispettivi totem”.

A quanto pare Greta aveva rivolto una domanda a Rosy e questa ha ammesso di averle risposto aggiungendo: “Ieri nessuno mi ha fatto i complimenti”. Alcuni concorrenti hanno iniziato a lamentarsi della situazione ma gli animi si sono calmati quasi subito perché consapevoli di non poter fare nulla contro il provvedimento:

“Non stiamo a fare polemica. Diamo la ciotola e basta. Accetto la punizione, non cerco il colpevole tra Rosy e Greta. Non ero lì e non ho visto niente. Vuol dire che faremo un pranzo in meno e andiamo avanti Siamo più di una ciotola di riso, facciamo vedere un po’ di carattere”.

Sicuramente se ne parlerà in puntata e vedremo cosa ne penseranno anche gli opinionisti de L’Isola dei Famosi.