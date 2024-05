Eurovision 2024, la Rai interviene dopo aver pubblicato i risultati dei voti in diretta: il comunicato

Spettacolo

Nicolò Figini | 10 Maggio 2024

Eurovision 2024

Questo pomeriggio la Rai ha replicato alla polemica riguardante l’aver pubblicato per errore i risultati delle votazioni italiane durante la seconda semifinale dell’Eurovision 2024.

La replica della Rai dopo l’errore all’Eurovision 2024

Ieri sera è andata in onda la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024 e a esibirsi è stata anche Angelina Mango, nonostante la gara effettiva per la cantante avrà inizio nella finale di sabato 11 maggio. Fatto sta che si è creata una polemica verso il termine dell’appuntamento perché la Rai ha trasmesso per errore i voti italiani per le varie Nazioni.

A questo punto il web si è allarmato perché in passato uno sbaglio del genere, che sembrerebbe una violazione del regolamento, ha causato la squalifica della giuria nazionale. Ma che cosa succederà? A rispondere alla polemica ci ha pensato la Rai stessa con un comunicato ufficiale:

“In merito alla pubblicazione dei risultati della seconda semifinale di Eurovision Song Contest 2024, nei titoli di coda di tale semifinale, Rai precisa che si è trattato di un inconveniente tecnico a seguito del quale sono stati erroneamente evidenziati in grafica alcuni dati – del tutto parziali – del voto nazionale italiano.

Tali risultati, ai sensi del Regolamento del 68mo Eurovision Song Contest, possono essere resi pubblici solamente dopo la serata finale. Rai si è prontamente scusata con i vertici EBU e ritiene che tale inconveniente non infici la regolarità del risultato finale. I voti pubblicati sono infatti incompleti. Rai ha in ogni caso già parlato con EBU, confermando il proprio impegno al pieno rispetto di tutte le regole per il resto dell’evento”.

Si è trattato quindi solo di un errore tecnico che non avrà conseguenze sul futuro di Angelina Mango all’Eurovision 2024 perché i voti non erano completi. L’azienda ha preso contatto con i vertici EBU promettendo il proprio impegno nel rispetto delle varie regole.