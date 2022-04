Isola dei Famosi: ecco chi è il vostro preferito della quinta settimana

1 Il naufrago preferito de L’Isola dei Famosi

Siamo ormai entrati nel pieno della nuova edizione de L’Isola dei Famosi e anche quest’anno ne stiamo vedendo di belle. I naufraghi intanto si sono adeguati al meglio alla dura vita in Honduras e giorno dopo giorno ci regalano grandi emozioni. Questa sera nel mentre andrà in onda una nuova puntata del reality, e nel corso della diretta con Ilary Blasi scopriremo chi sarà il nuovo eliminato. Tra alcuni concorrenti nel frattempo non mancano le tensioni e non è da escludere che durante la puntata ci siano nuovi attesissimi faccia a faccia.

In attesa di scoprire cosa succederà, in questi giorni noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il vostro naufrago preferito della quinta settimana de L’Isola dei Famosi. Voi lettori avete così espresso le vostre simpatie, e adesso vi sveliamo i risultati. Partendo dai concorrenti meno votati troviamo:

Estefania Bernal e Roger Balduino, che ottengono lo 0% dei voti

Blind, che ottiene lo 0% dei voti

Marco Senise, che ottiene lo 0% dei voti

Gustavo Rodriguez, che ottiene l’1% dei voti

Clemente Russo, che ottiene l’1% dei voti

Laura Maddaloni, che ottiene l’1% dei voti

Marco Cuculo, che ottiene l’1% dei voti

Lory Del Santo, che ottiene l’1% dei voti

Ma non è finita. Scopriamo come prosegue la classifica e chi è il naufrago preferito della quinta settimana de L’Isola dei Famosi dai lettori di Novella2000.it.