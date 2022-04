1 Il nuovo eliminato de L’Isola dei Famosi 16

Questa sera su Canale 5 arriva una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 16, come sempre con la conduzione di Ilary Blasi. Siamo ormai entrati nel vivo del gioco, e le dinamiche tra i naufraghi stanno appassionando il pubblico giorno dopo giorno. Nel mentre si mormora che quest’anno il reality potrebbe subire un notevole slittamento, e allungarsi fino a fine giugno. Attualmente però non ci sono ancora conferme in merito, tuttavia i telespettatori sarebbero più che entusiasti di seguire il programma per altri due mesi. Questa sera intanto nel corso della diretta ci sarà una nuova eliminazione e un altro naufrago lascerà la Palapa per approdare su Playa Sgamada, dove si deciderà il destino dei concorrenti. A scontrarsi al televoto stavolta ci sono Edoardo Tavassi e Ilona Staller. Ma chi di loro la scamperà?

Anche stavolta noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito, chiedendovi di votare il naufrago che vorreste eliminare. Secondo le preferenze dei nostri lettori, a risultare la più votata, e dunque a rischio eliminazione, è Ilona Staller, che ottiene l’83% dei voti. Edoardo Tavassi è invece risultato il più amato con solo il 18% dei voti.

Andiamo come sempre a ricordare però che non è detto che le cose vadano esattamente in questo modo e che sia proprio Ilona Staller la nuova eliminata de L’Isola dei Famosi 16. Ilary Blasi infatti chiuderà il televoto solo nel corso della diretta in questa sera e per allora dunque le cose potrebbero ribaltarsi. In più bisogna anche precisare che il naufrago più votato non tornerà direttamente in Italia, ma lascerà la Palapa per raggiungere Playa Sgamada, dove si scontrerà con i concorrenti già eliminati in un televoto flash.

In attesa di scoprire cosa accadrà facciamo affidamento su un altro sondaggio, per capire chi potrebbe lasciare il gruppo questa sera.