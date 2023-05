Italfarmacia: per vincere stress e stanchezza un aiuto dalla natura

sponsor

Redazione | 24 Maggio 2023

Ogni anno aspettiamo con ansia l’arrivo dell’estate: desiderio di mare, sole, libertà! Dopo mesi di mancata attività fisica, tensioni e preoccupazioni scaricate sul cibo, è molto probabile però che la nostra figura risulti appesantita, e che l’idea di esporre il nostro corpo allo sguardo altrui ci imbarazzi.

Se è così, siamo ancora in tempo per correre ai ripari con una soluzione naturale, sicura, rapida ed efficace.

Contro il grasso addominale

Seguendo una dieta ipocalorica, assumiamo meno calorie di quante ne consumiamo, quindi perdiamo peso. Sì, ma abbiamo perso massa grassa? Basta fare semplici controlli come un’impedenziometria per accorgerci se abbiamo eliminato alcuni chili attraverso la distruzione della massa muscolare. Distruzione che porta, come conseguenza, alla riduzione del metabolismo.

Il metabolismo basale (quantità di calorie bruciate nelle 24 ore dal nostro or- ganismo per la sopravvivenza) è direttamente proporzionale alla massa muscolare, di conseguenza lo è il numero delle calorie bruciate. Inoltre il nostro organismo si abituerà al ridotto apporto nutrizionale, quindi adatterà il suo metabolismo al nuovo regime alimentare. Sarà molto facile riprendere i chili persi e sempre più difficile riperderli.

Molto pericoloso per la nostra salute, oltre che inestetico, è il grasso addominale.

Vari sono i fattori predisponenti: l’età, perché invecchiando si verificano variazioni ormonali sia nella donna che nell’uomo, che ne favoriscono l’aumento, l’abuso di carboidrati, grassi animali, alcolici, lo stress che provoca l’aumento dei livelli di cortisolo (ormone dello stress).

L’obesità addominale interferisce con il buon funzionamento del sistema immunitario, ed è considerata uno dei più importanti fattori di rischio per le malattie cardiovascolari, per il diabete di tipo II, è associata alle complicazioni metaboliche e cardiovascolari tipiche della sindrome metabolica (ipertensione, iperlipidemia, steatosi epatica).

Un trattamento normoproteico

Il trattamento Liposuzione Alimentare con l’assunzione di Amin 21 K permette di eliminare le adiposità localizzate, compreso il grasso addominale.

Il protocollo messo a punto dal comitato scientifico, sin dal 1995, prevede l’utilizzo di un integratore appositamente formulato per favorire lo sviluppo del processo della chetosi, che consiste nell’alimentare il nostro corpo utilizzando le riserve di grasso in eccesso.

È un trattamento normoproteico e non una dieta, perché deve essere seguito per un breve periodo. Se necessario, può essere ripetuto.

In conclusione, è un metodo rapido, efficace e sicuro perché deve essere seguito sotto il controllo di un professionista.

Nella bella stagione si suda molto. Abbiamo come conseguenza carenza di potassio e magnesio con inevitabili stanchezza, irritabilità e debolezza muscolare, nei casi più gravi crampi muscolari e cali della pressione.

Oltre a questi sintomi, possono verificarsi anche difficoltà respiratorie, stitichezza, depressione, mal di testa, insonnia, edemi periferici (caviglie, piedi gonfi).

Quando l’alimentazione non basta a garantire un sufficiente apporto di questi minerali, la corretta integrazione offre un valido aiuto, in particolare dopo i 65 anni.

L’integratore Magnifiko

Magnifiko è un integratore alimentare di Magnesio, Potassio, Vitamina C, Zinco, Vitamina B1, Vitamina B2 e Vitamina B6, con L-carnitina e Silice organica da Bamboo.

Magnifiko, per le sue caratteristiche, è in grado di contribuire al nostro benessere. Non contiene glutine né lattosio, vanta un alto contenuto di Potassio e Magnesio, l’associazione di Zinco e vitamine garantisce una migliore efficacia, contiene Silice organica estratta dal Bamboo con effetto antiaging.

Per ogni stagione ed esigenza, contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. È inoltre efficace per il sistema immunitario e utilissimo per mantenere l’equilibrio elettrolitico dopo abbondante sudorazione, quindi ottimo nel periodo estivo o dopo l’attività sportiva.