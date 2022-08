1 L’hackeraggio del telefono di Iva Zanicchi

In queste ore a Iva Zanicchi è capitato qualcosa di davvero poco piacevole. Si è infatti accorta che il suo telefono è stato hackerato da qualcuno. Questa persona ha anche condivido una sua foto privata sui social, la quale ha fatto il giro del web. Ovviamente la cantante non ha potuto fare nulla a riguardo. L’immagine di cui stiamo parlando, in cui la vediamo nella sua casa mentre dorme con i vestito alzato, ormai è su Internet. Sarà molto difficile eliminarla per sempre. Fatto sta che Iva si è lasciata andare a uno sfogo su Instagram:

Mi hanno hackerato il telefono e sono stati pubblicati contenuti privati, seppur modificati, a mia insaputa. Lo considero un brutto scherzo che mi auguro non ricapiti. Ringrazio i miei collaboratori per aver provveduto a recuperare l’account.

Questo fatto accade a poco tempo di distanza da un suo prossimo impegno lavorativo. Sappiamo, infatti, che Iva Zanicchi parteciperà alla nuova edizione di Ballando con le stelle, in partenza a ottobre. Il primo rumor era arrivato qualche settimana fa, con la sua candidatura:

Ho davvero una grandissima stima per Milly Carlucci. La stimo moltissimo per la sua professionalità e per la sua classe. È una donna eccezionale e il mio sogno è lavorare con lei. Mi piacerebbe andare a Ballando, fare una prova, magari come ospite per una sera e poi se vedo che me la cavo bene magari il prossimo anno partecipo. Non è mai troppo tardi.

La conferma è arrivata sempre da Iva Zanicchi nel programma “Grazie dei fiori”: “Sai che io sono una chiacchierona, ti posso dire cosa farò in autunno? Io vado, perché l’ho voluto, perché è l’ultima cosa che dovevo fare, perché io adoro ballare. Vado a Ballando con le Stelle e vado a ballare. Ho detto a Milly di non aver nessun rispetto perché io mi esibirò anche nel rock and roll“.

