Ivan Gonzalez: età, Uomini e Donne, Sonia Pattarino e Grande Fratello Vip

Ivan Gonzalez: età e vita privata

Ivan Gonzalez nasce Jerez de la Frontera, in Andalusia, Spagna, il 17 gennaio 1992. La sua età è dunque di 28 anni, mentre la sua altezza è pari a 184 cm. Della sua vita privata sappiamo che a causa di alcuni problemi familiari, fin da piccolo ha dovuto aiutare i suoi genitori. A soli 6 anni inizia così a lavorare con sua madre e suo padre, per poi diventare, una volta adolescente, modello a Madrid per importanti marchi. Tuttavia le cose non solo semplici. Il papà, infatti lo abbandona da piccolo, e successivamente anche la mamma lo lascia per rifarsi una vita con altro uomo. Gonzalez cresce così grazie ai suoi nonni, ad oggi centro del suo mondo.

A poco a poco però per Ivan arriva la popolarità, grazie anche alla partecipazione a Supervivientes, format spagnolo de L’Isola dei Famosi. Qui incontra Paola Caruso, con la quale a poco a poco inizia una relazione. Le cose tra i due, però, non vanno come previsto, e la storia poco dopo finisce. Nel mentre Gonzalez ha raggiunto la popolarità anche in Italia, al punto da iniziare anche a frequentare i salotti televisivi di Barbara d’Urso. La svolta, però, arriva con le partecipazioni a Uomini e Donne.

Uomini e Donne e la storia con Sonia Pattarino

In Spagna, per cercare la potenziale anima gemella, Ivan Gonzalez decide di partecipare a Mujeres y Hombres y Viceversa, format latino del noto dating show di Maria De Filippi. Qui veste dapprima i panni di corteggiatore, per poi diventare tronista della trasmissione. Terminato il suo percorso, il modello decide di fare la sua scelta, ricaduta su Judith Salvath. I due iniziano così una storia lontani dalle telecamere, che si interrompe però improvvisamente qualche mese dopo, per volere dello stesso Ivan.

A quel punto, poco dopo, ritroviamo Gonzalez tra i tentatori della prima edizione di Temptation Island Vip, dove si lega in particolar modo a Valeria Marini, con quale nasce un flirt. Terminato il reality a Ivan viene data una nuova opportunità di riscatto. Diventa così tronista di Uomini e Donne in Italia, dove a seguito di un lungo e turbolento percorso decide di tornare a casa con Sonia Pattarino.

Per diversi mesi tutto funziona a meraviglia tra i due, e sembrava che le cose fossero più serie del previsto. Cò nonostante dopo qualche mese, proprio l’ex corteggiatrice annuncia la fine della loro storia, a causa di alcune divergenze caratteriali. Ad oggi Ivan Gonzalez è ancora single, ma per lui le porte del successo non si sono ancora chiuse. Nel 2020, infatti, lo ritroviamo nel cast di concorrenti del Grande Fratello Vip 4.

Ivan Gonzalez al Grande Fratello Vip 4

A seguito di numerosi gossip, solo qualche giorno fa Ivan Gonzalez è stato confermato come uno dei concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 4. All’interno della casa più spiata d’Italia, l’ex tronista di Uomini e Donne è pronto a mettersi in gioco con una nuova esperienza, che senza dubbio potrebbe donargli ulteriore fama e popolarità.

Come si relazionerà Ivan con il resto del cast? Non ci resta che attendere la prima puntata del reality, prevista per mercoledì 8 gennaio, per scoprirlo.

Ivan Gonzalez su Instagram

Tutti coloro che volessero rimanere in contatto con Ivan Gonzalez possono seguire il modello tramite la sua pagina ufficiale Instagram, apprezzata già da migliaia di followers. Il concorrente del Grande Fratello Vip 4 ama condividere tutti gli scatti più belli della sua quotidianità, e non mancano tutti gli aggiornamenti sulla sua vita privata.

