Due cuori e…una villa da 60 milioni: Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno trovato il loro nido d’amore (FOTO)

Debora Parigi | 1 Giugno 2023

Jennifer Lopez e Ben Sffleck hanno finalmente trovato la loro dimora

Dopo due anni di ricerche e varie problematiche, Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno finalmente trovato la casa in cui abitare. Il loro nido d’amore altri non è che la villa di Wallingford Dr a Beverly Hills che la coppia aveva visto già nel 2021, ma che è riuscita ad acquistare solo ora. Il motivo pare sia una questione di soldi.

La villa era stata messa in vendita nel 2018 per ben 135 milioni di dollari, prima di ottenere un notevole ribasso già nel 2021 e quest’anno (75 milioni di dollari). Jennifer e Ben, però, hanno forse aspettato l’ulteriore ribasso, poiché l’hanno acquistata per 60 milioni e 850 mila dollari. Per noi comuni mortali è una cifra stratosferica, ma per loro è stato un vero affare. Vediamo quindi com’è questa casa.

12 camere da letto e 24 bagni

La nuova proprietà di Jennifer Lopez e Ben Affleck è grande 3530 mq con davvero tutti i comfort. Oltre all’ingresso, il salone, la cucina ecc, sono presenti nelle stanze ben 15 caminetti.

Inoltre segnaliamo 12 camere da letto e addirittura 24 bagni. C’è anche una sala del vino e una sala del whisky.