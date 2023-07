Jennifer Lopez avrebbe imposto delle regole a Ben Affleck nel caso recitasse con l’ex Jennifer Garner

NEWS

Debora Parigi | 22 Luglio 2023

Le regole di Jennifer Lopez a Ben Affleck nella recitazione con l’ex moglie

La relazione tra Jennifer Lopez e Ben Affleck va a gonfie vele. Il loro amore ritrovato a distanza di molti anni sembra un fiaba che si è conclusa nel migliore dei modi. Ma a quanto pare una storia per funzionare ha bisogno di regole, o almeno questo è il loro caso.

Come già riferito in passato, la cantante avrebbe dato delle regole al marito per quando lavora sui set. Ma adesso pare che se ne aggiungeranno altre all’elenco e queste riguardano il rapporto con una persona precisa: Jennifer Garner. Si tratta dell’ex moglie di Ben, nonché madre dei suoi figli. Nel caso i due dovessero recitare di nuovo insieme, Affleck dovrà seguire delle regole precise dategli dall’attuale moglie.

Tutto è partito dall’annuncio che Jennifer Garner sarà nel film Deadpool 3 come Elektra, ruolo che ha già interpretato nel 2003 nel film Daredevil e poi in quello dedicato proprio al suo personaggio. Proprio in Daredevil la Garner conobbe Ben Affleck, che interpretava il supereroe protagonista. E alcuni dicono che fu proprio la pellicola a far scattare la scintilla tra loro. Ai tempi entrambi erano sentimentalmente impegnati: la Garner era sposata con Scott Foley e Affleck aveva chiesto la mano della Lopez l’anno precedente. Comunque nel giro di due anni le loro relazioni finirono e nel 2005 si sposarono.

Con il ritorno di Jennifer Garner nel ruolo di Elektra c’è quindi la possibilità che anche Ben Affleck riprenda quello di Daredevil per magari un cameo. Ed è da qui che sarebbero scattate le nuove regole secondo quello che riporta The Mirror. Una fonte avrebbe rivelato al tabloid britannico che “J.Lo ha già un elenco di regole per quando Ben lavora, ma ne aggiungerà altre se dovesse recitare un cameo insieme a Jen”, visto che i due personaggi dei supereori sono legati sentimentalmente. Tra le varie condizioni ci sarebbe per Jennifer Lopez l’accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al set, il divieto di effettuare servizi fotografici o interviste promozionali congiunte e l’obbligo per Ben di tornare a casa subito dopo aver terminato le riprese.