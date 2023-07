NEWS

Andrea Sanna | 22 Luglio 2023

Niente tweet al Grande Fratello?

Giungono le indiscrezioni sulla prossima edizione del Grande Fratello, che vedrà vip e nip insieme. Dopo la notizia sulla presunta presenza di Cesara Buonamici come opinionista singola della trasmissione, ora apprendiamo un nuovo rumor. E no, stavolta non riguarda voci sui prossimi concorrenti, ma si tratta di altro. Chiaramente non vi è certezza definitiva, ma se ne sta comunque parlando.

Deianira Marzano sul proprio profilo Instagram ha fatto sapere che a differenza della passata stagione, questa volta non conosceremo il sentiment del web: “Sembrerebbe che al prossimo Grande Fratello non verranno letti i tweet in studio”, si apprende dalla storia pubblicata sul social network.

La storia di Deianira Marzano sul Grande Fratello

Dunque se così dovesse essere non vedremo Giulia Salemi come inviata social, ruolo che peraltro le calzava a pennello. L’ex vippona, infatti, era sempre molto attenta a quel che succedeva su Twitter e ha sempre fatto luce su tante dinamiche segnalate dagli utenti in tempo reale e non solo.

Non è detto però che magari Giulia possa essere presente in una veste inedita, semmai dovesse tornare al Grande Fratello. C’è da dire oltretutto che la stessa influencer aveva dichiarato di non sapere ancora nulla sul proprio futuro televisivo e dunque se avrebbe o meno riottenuto il posto di inviata social.

Questa decisione di eliminare la lettura dei tweet in studio, se dovesse concretizzarsi davvero, potrebbe essere dettata dalle nuove linee guida richieste da Pier Silvio Berlusconi. L’idea è quella di realizzare un Grande Fratello con più contenuti e meno trash. L’ad di Mediaset, infatti, pare sia contrariato anche dalla presenza di influencer e volti legati a piattaforme come OnlyFans. Si virerà su altro.

Insomma se tutte queste voci dovessero concretizzarsi si tratterà di una vera e propria rivoluzione quella che attende il Grande Fratello.