1 Alvin perde la pazienza con Jeremias

La puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda ieri sera su Canale 5 ci ha regalato nuove dinamiche, nuove coppie e anche qualche lite. Per non farci mancare proprio nulla Jeremias Rodriguez è anche riuscito a fare perdere la pazienza ad Alvin, il quale solitamente è sempre molto pacato e paziente con i naufraghi.

Ieri sera, però, Jeremias Rodriguez ha fatto arrabbiare l’imparziale Alvin, che non ha proprio gradito il suo atteggiamento. Tutto è iniziato nel momento in cui Ilary Blasi ha posto delle domande a Gustavo Rodriguez, anziché rispondere lui, però, ad anticiparlo era sempre suo figlio. Più volte il ragazzo argentino è stato ripreso, ma con noncuranza ha proseguito dritto per la sua strada. Per tale ragione è stato redarguito immediatamente. Gli è stato chiesto di far parlare suo padre senza interruzioni e che sarebbero stati loro a porgergli tutti i quesiti del caso: “Non ti preoccupare. Jere, ascoltami. Devi far parlare tuo papà. Quando chiediamo a te rispondi te”. I toni però si sono fatti più accesi in un secondo momento.

Un secondo episodio si è verificato nel corso della prova leader, si è trattata di una sfida di resistenza, dove hanno partecipato anche Jeremias Rodriguez e suo padre. I concorrenti si trovavano appesi a una corda e dovevano cercare di non cadere nella vasca di fango. Gustavo Rodriguez ha avuto nuovamente da ridire, poiché a suo parere non si trattava di uno scontro ad armi pari e Floriana Secondi risultava avvantaggiata.

Alvin ha quindi controllato quanto detto dal padre di Jeremias Rodriguez e una volta constatato che si potesse iniziare ha dato il via alla prova. L’argentino contrariato ha scosso la testa, in segno di disaccordo. Così l’inviato ha perso la pazienza e ha sbottato: ”Decido io ragazzi se gentilmente non vi scoccia quali sono le regole di questo gioco. Jeremias scuote sempre la testa perché c’è sempre qualcosa contro di te apparentemente, come è possibile? Diciamo che Jeremias sempre in disaccordo perché secondo lui c’è sempre qualcosa contro la sua coppia“.

Ha concluso Alvin ponendo fine alle lamentele di Jeremias Rodriguez. Le news sul naufrago, però, non sono di certo finite qui…