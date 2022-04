Chi è Jeremias Rodriguez? Età, altezza, fidanzata e Instagram

Cosa sappiamo su Jeremias Rodriguez, concorrente de L’Isola dei Famosi 2022. Età, fidanzata e Instagram.

Chi è Jeremias Rodriguez

Nome e Cognome: Jeremias Rodriguez

Data di nascita: 11 novembre 1988

Luogo di Nascita: Buenos Aires (Argentina)

Età: 33 anni

Altezza: 1 metro e 94 centimetri

Peso: 86 kg

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: influencer

Fidanzata: Deborah Togni

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha alcuni tatuaggi

Profilo Instagram: @jeremiasgr

Jeremias Rodriguez età, altezza e biografia

Sapete chi è e come si chiama il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez? Stiamo parlando proprio di Jeremias Rodriguez, concorrente a L’Isola dei Famosi 2022. Quanti anni ha? Nasce l’11 novembre 1988 a Buenos Aires. Per tale ragione ha 33 anni.

Ha un’altezza pari 1 metro e 94 centimetri e un peso di circa 86 kg. Il suo fisico viene molto apprezzato sui social. Ha diversi tatuaggi. La madre si chiama Veronica Cozzani mentre il padre è Gustavo. come abbiamo visto ha due sorelle maggiori, Belen e Cecilia.

Passiamo alla vita privata…

Vita privata: Jeremias Rodriguez ha una fidanzata?

Cosa sappiamo sulla vita privata di Jeremias Rodriguez, concorrente de L’Isola dei Famosi 2022, sotto il punto di vista sentimentale? La sua fidanzata attuale si chiama Deborah Togni. Come si sono conosciuti, però, non lo sappiamo.

Pare che lui e l’assistente di volo siciliana abbiano iniziato una frequentazione nell’estate del 2020 e di certo oggi sono inseparabili. In passato, però, è stato fidanzato con Ilaria, una ristoratrice italiana residente a New York. Gli viene anche attribuito un flirt con l’ex gieffina Rossella Intellicato.

Durante L’Isola dei Famosi 14, però, Jeremias Rodriguez incontra Soleil Sorge. Nasce in poco tempo una relazione. Soleil e il fratello di Belen, però, quanto sono stati insieme? Non molto. Dopo qualche mese hanno deciso di prendere strade diverse ma rimanendo in buoni rapporti.

Per un periodo, infatti, hanno vissuto insieme nonostante la rottura. Lo ha raccontato a Novella 2000 il naufrago:

Non c’è alcun rancore e viviamo ancora insieme. La nostra relazione è finita perché non andavamo d’accordo su parecchie cose… Le nostre strade non si sono divise totalmente, ma non posso pensare a un ritorno di fiamma. Vivere insieme, non sempre vuol dire stare insieme. Per adesso mi va bene così.

Perché Soleil si è lasciata con Jeremias? A causa di alcune incompatibilità caratteriali. Nonostante questo, però, la Sorge ha detto dal principio su Jeremias che si è molto affezionata a lui. Ecco quanto è durata la relazione.

Dove seguire Jeremias Rodriguez: Instagram e social

Dove seguire Jeremias Rodriguez sui social? L’influencer non ha tutti i profili più importanti a disposizione. Mancano all’appello, infatti, TikTok e Twitter. Facebook, invece, non lo aggiorna dal 2020.

Su Instagram, invece, conta oltre 614mila follower e spesso condivide delle Instagram Stories in cui condivide spezzoni della sua quotidianità.

Qui lo vediamo in compagnia della sorella Cecilia Rodriguez, anche lei con un proprio account Instagram, o di Veronica Cozzani, la madre.

Ma che cosa fa nella vita? Andiamo a vedere in cosa consiste il suo lavoro…

Carriera

La carriera di Jeremias Rodriguez inizia, ne mondo della televisione, quando arriva in Italia e si fa conoscere per essere il fratello di Belen.

Le sue capacità, poi, lo hanno reso un influencer e la notorietà lo ha fatto approdare in diversi programmi TV. Possiamo citare, per esempio, L’Isola dei Famosi, nella quale torna nel 2022 con il padre Gustavo, e il Grande Fratello Vip 2.

Entriamo più nel dettaglio in queste esperienze…

Grande Fratello Vip 2

Jeremias Rodriguez, quindi, prende parte alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Questa edizione è stata condotta da Ilary Blasi. Ha preso parte al reality con la sorella Cecilia.

Non arriva in finale, ma riesce a raggiungere la metà del programma. Viene, infatti, eliminato per la precisione dopo 64 giorni.

L’Isola dei Famosi 14

Jeremias Rodriguez ha già preso parte a L’Isola dei Famosi 14 quando la conduzione era stata affidata ad Alessia Marcuzzi. Come opinionista, invece, Alba Parietti.

L’infuencer entra nel programma alla quarta puntata a causa di un infortunio che gli ha impedito di poter sbarcare in Honduras in tempo. Qui ha incontrato Soleil con il quale si è scambiato più di un bacio.

Scopriamo qualcosa in più sul suo ritorno nel 2022 e non sarà da solo…

Jeremias Rodriguez a L’Isola dei Famosi 2022

Jeremias Rodriguez inizia la sua avventura a L’Isola dei Famosi 2022 il 21 marzo su Canale 5 insieme al padre Gustavo. Per l’influencer, come abbiamo già visto, si tratta di un ritorno al programma. A condurre il reality vediamo Ilary Blasi, mentre gli opinionisti sono Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Nel corso di un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni ha rivelato in merito al percorso che fa con il papà:

“Condividere un’esperienza del genere con lui sarà indimenticabile. So che possiamo essere un’ottima squadra. Ci impegneremo a raccogliere lumache di mare, granchi e qualsiasi cosa ci sia di commestibile sull’isola.

Proveremo a costruire un bel rifugio. Mio padre è un vero specialista in questo: la casa in cui abitavamo in Argentina l’ha costruita da solo, con le sue mani“.

Jeremias Rodriguez, poi, ha aggiunto che lui e il padre hanno caratteri simili e spesso di scontrano. Su L’Isola dei Famosi 2022 vuole portare una foto della fidanzata Deborah.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022

Passiamo, ora, a vedere tutti i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022 oltre a Jeremias Rodriguez e il padre Gustavo. Ecco, quindi, la lista completa:

Antonio Zequila – ELIMINATO

Blind

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni

Clemente Russo e Laura Maddaloni

Estefania Bernal

Floriana Secondi – ELIMINATA

Guendalina ed Edoardo Tavassi

Ilona Staller

Jeremias e Gustavo Rodriguez

Jovana Djordjevic – RITIRATA

Licia Nunez

Lory Del Santo e Marco Cucolo

Marco Melandri – ELIMINATO

Marco Senise

Nicolas Vaporidis

Patrizia Bonetti – RITIRATA

Roberta Morise – ELIMINATA

Roger Balduino

Silvano Michetti (SQUALIFICATO) e Nick Luciani

Il percorso di Jeremias a L’Isola dei Famosi 2022

Jeremias Rodriguez sbarca a L’Isola dei Famosi 2022 lunedì 21 marzo. Di conseguenza il suo percorso ha inizio proprio quel giorno in Honduras. Presto vedremo come se la caverà sull’Isola, di nuovo, e come si relazione con i nuovi compagni naufraghi.

1° settimana: Risultato immune insieme a suo padre voleva mandare al televoto Nicolas per non averlo salutato, ma quest’ultimo non poteva essere nominabile. Dunque ha virato su Floriana e Antonio. Resta memorabile la sua reazione quando scopre, a causa di uno spoiler di Savino, che l’Italia non si è qualificata ai Mondiali.

2° settimana: Jeremias ha minacciato di abbandonare, perché non incline al fatto che non vengano mostrati tutti i filmati. Oltretutto ha discusso animatamente con Carmen e si augura che lasci presto l’Isola. I due sono sempre più ai ferri corti. Dalla parte dell’argentino gli altri naufraghi.

3° settimana: Jeremias ha discusso ancora con Carmen e Nicolas. Su di lui e su suo padre Zequila ha svelato dei retroscena. Sembrerebbe anche che lui abbia minacciato di volersene andare. Intanto ben presto ci sarà la divisione di coppia tra lui e suo padre.

4° settimana: Lui e suo padre sono stati divisi. Jeremias fa parte dei Tiburón e non ha gradito l’atteggiamento di Estefania, la quale ha infranto il regolamento. Oltretutto ha discusso con Edoardo, Guendalina e Nicolas.

Ha avuto un faccia a faccia con Marco e con Nicolas. Ha chiesto ad alcuni compagni di essere votato perché vuole tornare a casa.

5° settimana: (IN AGGIORNATO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.